STUPRO CAPITALE – A ROMA, IN ZONA DUE PONTI UN 31ENNE PALPEGGIA UNA DONNA ALL'USCITA DELLA PALESTRA MENTRE SI MASTURBA - L'AGGRESSORE, VISTA LA RESISTENZA DELLA DONNA, NON È RIUSCITO A COMPIERE LO STUPRO. PRIMA DI FUGGIRE HA RAPINATO LA SUA VITTIMA DELLA BORSA. L’UOMO, NON SODDISFATTO, HA POI… - COME E' FINITA LA MATTINATA DI FOLLE VIOLENZA...

roma stupro zona due ponti

Ha rischiato di essere violentata all'uscita da una palestra di prima mattina. Riuscita ad allontanare il maniaco è stata però rapinata. Una mattinata intensa quella di un uomo che, non soddisfatto, ha poi aggredito e rapinato una seconda donna. E' accaduto a Roma Nord, in zona Due Ponti.

Sono poi stati poi i poliziotti a ricostruire l'accaduto ed arrestare un cittadino italiano di 31 anni per rapina e violenza sessuale.

In particolare i poliziotti, mentre erano in servizio in abiti civili in via Cassia, hanno notato un individuo sospetto ed udita una nota di ricerche relativa ad un giovane appena resosi responsabile di rapina in danno di una donna, prontamente lo hanno fermato e hanno proceduto a perquisizione personale, rinvenendo un portafogli, oggetti, documenti e carte di credito appartenenti alla donna appena rapinata.

Contestualmente, sono venuti a conoscenza di un altro reato in danno di un’altra donna perpetrato presumibilmente dal medesimo uomo avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo del fermo dell’individuo.

Il tentato stupro all'uscita dalla palestra

Quest’ultima, in sede di denuncia, ha riferito che mentre era intenta a fare rientro nella propria abitazione dopo essere stata in palestra, è stata affrontata da un giovane che dopo aver aperto lo sportello dell’auto dove era appena entrata, l’ha palpeggiata nelle parti intime, cercando contestualmente di sfilarle i leggins che indossava mentre con l’altra mano si masturbava, ma vista la reazione della signora, si è dileguato dopo averla rapinata della borsa.

In sede di denuncia, la donna è stata sottoposta ad individuazione fotografica dove ha riconosciuto senza ombra di dubbio nell’arrestato, l’autore della rapina e della violenza carnale.

Gli investigatori hanno poi ricostruito i fatti iniziati alle 7:55 di lunedì mattina, nel parcheggio di una palestra, in via Ischia di Castro, dove il 31enne ha palpeggiato con violenza ed ha cercato di strappare di dosso i leggins alla prima donna, rapinandola poi della borsa per poi darsi alla fuga.

Donna aggredita e rapinata

Alle successive ore 08;20 in via Vallinfredda, l’uomo ha seguito e subito dopo rapinato la seconda donna, sottraendole la borsa e trascinandola in terra per poi darsi alla fuga; alle ore 08;30 i poliziotti hanno individuato e tratto in arresto l’uomo.

Arrestato dalla polizia

Sono poi stati gli agenti della Sezione Anticrimine – Polizia Giudiziaria del XV Distretto di P.S. Ponte Milvio, diretto da Luigi Mmagino, ad arrestare il 31enne. Le donne vittime dell’arrestato, hanno espresso il sentito e vivo ringraziamento per l’operato della Polizia di Stato, per la professionalità, rapidità di intervento e sensibilità dimostrata nel risolvere la situazione, manifestando la più viva gratitudine per l’opera di prevenzione e repressione posti in essere dalle donne dagli uomini della Questura di Roma.