6 mar 2021 12:46

STUPRO CAPITALE - A VILLA GORDIANI UNA RAGAZZA VIENE TRASCINATA E VIOLENTATA MENTRE CORRE NEL PARCO IN PIENO GIORNO - L'UOMO LE AVREBBE MESSO UNA MANO SULLA BOCCA PER EVITARE CHE POTESSE CHIEDERE AIUTO E POI… - LA 22ENNE È STATA TRASPORTATA IN OSPEDALE. DAL PIGNETO A TOR PIGNATTARA, ALLARME SICUREZZA PER UNA ESCALATION DI VIOLENZE E EPISODI DI MICROCRIMINALITA’…