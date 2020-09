22 set 2020 19:24

UNO STUPRO TIRA L’ALTRO - LA POLIZIA TEDESCA INDAGA SU UNA NUOVA DENUNCIA DI STUPRO CONTRO CHRISTIAN BRUECKNER, IL 43ENNE TEDESCO SOSPETTATO DEL SEQUESTRO E DELL’UCCISIONE DI MADDIE MCCANN: UNA DONNA IRLANDESE HA DENUNCIATO DI ESSERE STATA VITTIMA DI UN ABUSO SESSUALE NELLA REGIONE PORTOGHESE DELL'ALGARVE NEL 2004, IN UNA ZONA NON LONTANA DAL LUOGO IN CUI LA BIMBA È SCOMPARSA…