15 nov 2019 20:37

STURM UND TRUMP! - GIORNATACCIA PER IL PRESIDENTE AMERICANO. RUDY GIULIANI È INDAGATO A NEW YORK PER L’UCRAINAGATE E L’EX AMBASCIATRICE USA A KIEV MARIE YOVANOVITCH, AL CONGRESSO, HA DETTO DI SENTIRSI MINACCIATA DALLA TELEFONATA CON ZELENSKY – COME SE NON BASTASSE ROGER STONE, EX RESPONSABILE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE, È STATO DICHIARATO COLPEVOLE DI OSTRUZIONE DELLA GIUSTIZIA E FALSE DICHIARAZIONI SUL RUSSIAGATE… – VIDEO