STURM UND TRUMP – IL PRESIDENTE AMERICANO HA DETTO CHE IL TWITTER AGISCE IN “MANIERA ILLEGALE RENDENDO IMPOSSIBILE ALLE PERSONE SEGUIRLO”: “GOOGLE, FACEBOOK E TWITTER SONO CONTRO DI ME. LO ERANO ANCHE PRIMA, MA HO VINTO. HO TANTA GENTE CHE MI DICE CHE SEGUIRE QUELLO CHE SCRIVO È RESO IMPOSSIBILE. IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA INDAGHERÀ? POTREBBE FARLO…” (VIDEO)

DAGONEWS

Donald Trump ha dichiarato guerra ai suoi vecchi nemici: i social e in particolare Twitter che è stato accusato dal presidente americano di rendere difficile alle persone seguirlo.

In un'intervista con Tucker Carlson di Fox News, a margine del vertice del G20, ha detto che giganti della tecnologia come Google e Twitter sono contrari alla sua rielezione nel 2020.

«Può essere rieletto se Google è contro di lei?» ha chiesto Carlson al presidente. «Ho visto che Google, Facebook e Twitter sono contro di me. Lo erano anche prima, ma ho vinto. Mi hanno combattuto molto duramente e lo stanno continuando a fare.

Se guardi su Twitter, ho milioni e milioni di persone che mi seguono, ma loro non mi trattano bene. E so per certo che molte persone cercano di seguirmi, ma ciò è reso molto difficile. Ho così tante persone che me lo dicono.

Fanno fatica a seguire quello che ho da dire. Quello che stanno facendo è sbagliato e probabilmente illegale. Non penso che Twitter sarebbe lo stesso senza quello che faccio su questo social».

Tucker ha ribadito l'affermazione di Trump, sottolineando che "quello che stanno facendo le compagnie tecnologiche potrebbe essere illegale", prima di chiedere al presidente se il Dipartimento di Giustizia indagherà.

«Be', potrebbero essere – ha aggiunto Trump - Non voglio nemmeno dire se stanno facendo già qualcosa, ma ti dirò, ci sono un sacco di persone che vorrebbero che agissimo contro Facebook e contro Twitter e contro Amazon».

