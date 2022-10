SUBITO DOPO IL GIURAMENTO DEL SUO NUOVO GOVERNO, GIORGIA MELONI È ANDATA AI FUNERALI DI FRANCESCO VALDISERRI, IL 18ENNE TRAVOLTO E UCCISO SULLA COLOMBO – INSIEME ALLA PREMIER C’ERANO ANCHE IGNAZIO LA RUSSA, ENRICO LETTA E I MINISTRI ANTONIO TAJANI, ANNA MARIA E ALTRI ESPONENTI ISTITUZIONALI E POLITICI - IN RAPPRESENTANZA DEL CAMPIDOGLIO, INVECE, GLI ASSESSORI EUGENIO PATANÈ E MONICA LUCARELLI... - VIDEO

i funerali di francesco valdiserri

Manuela Pelati e Carmen Plotino per www.corriere.it

C’è un gelido silenzio tra gli sguardi sgomenti e gli occhi arrossati dei ragazzi del liceo Socrate che aspettano la bara di Francesco, il 18enne ucciso da un’auto lanciata a folle corsa sulla Cristoforo Colombo la notte di mercoledì. Ai funerali di sabato mattina nella chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio, ci sono centinaia di persone.

All’ingresso della chiesa un lungo striscione giallorosso, i colori della sua squadra del cuore, la Roma, e la scritta «Ciao Francesco». Francesco era il figlio di Luca Valdiserri una delle firme più note tra i giornalisti di calcio e di Paola di Caro,altrettanto celebre giornalista politica, entrambi del Corriere della Sera.

funerali di francesco valdiserri

«Il tempo per essere felici non va sprecato — le poche parole di Paola in chiesa rivolta ai ragazzi —. Fate di tutto per essere felici se volete ricordare Francesco». Anche Luca si è rivolto ai giovani: «Ragazzi se uscite per bere almeno non guidate... se vi capiterà qualcosa di brutto almeno non avrete il rimorso per averlo causato». Il saluto della sorella Daria è per i suoi occhi blu.

«Il blu è il colore del mare e del cielo e dei tuoi occhi che tutti dicevano sono come i miei. Facevamo a gara per quelli più belli, io dicevo che sono i miei perché sono più verdi e tu dicevi i tuoi che sono blu. Avevi ragione tu sono più belli i tuoi. Spero di portare dentro di me almeno un briciolo della tua brillantezza. Mi manchi da morire mi manchi tanto. ‘Fra ti voglio tanto bene»

giorgia meloni ai funerali di francesco valdiserri 4

In chiesa gli amici della band Origami Smile hanno cantato la canzone scritta da Francesco . «Si intitola “Next morning” — spiga Niccolò Amodeo, amico fraterno, che lo ha visto morire dopo essere stato travolto dall’auto sul marciapiede di una delle strade killer di Roma, la Colombo. — è il primo pezzo che ha scritto Francesco per la band quando è diventato la nostra voce».

Fuori della chiesa a reggere lo striscione con la scritta «Per sempre con noi» ci sono gli amici più stretti, per lo più diciottenni. A terra tra le corone di fiori bianchi, anche i mazzi giallo-rossi della squadra della Roma.

giorgia meloni ai funerali di francesco valdiserri 2

A rendere omaggio a Francesco e alla sua famiglia, anche la neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni che è arrivata ai funerali subito dopo il giuramento del suo nuovo governo dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale. Con la leader di governo, molto commossa durante le esequie, in piedi, spalla a spalla con gli amici di Francesco, anche alcuni suoi ministri, Antonio Tajani — che entrando in chiesa ha confidato di «conoscere questo dolore, nella mia famiglia abbiamo vissuto lo stesso dramma» — Anna Maria Bernini e Francesco Lollobrigida, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il segretario del Pd Enrico Letta.

giorgia meloni ai funerali di francesco valdiserri 1

È numerosa e commossa la presenza di esponenti istituzionali e politici tra cui le ex ministre Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini. In rappresentanza del Campidoglio, invece, gli assessori Eugenio Patanè e Monica Lucarelli.

Sono in tanti a dare l’ultimo saluto al giovane a cui è stata stroncata la vita per mano di una ragazza di poco più grande di lui alla guida di un’auto lanciata a più di 70 chilometri orari, ubriaca e positiva anche alla cannabis — oggi il gip ha convalidato l’arresto di Chiara Silvestri: resta ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale aggravato — .A portare un po’ di conforto al dolore e allo strazio dei genitori di Francesco, Paola Di Caro e Luca Valdiserri, tanti giornalisti e colleghi — del Corriere della Sera e di molte altre testate — tutti lì, in silenzio, un silenzio carico di dolore e di interrogativi.

