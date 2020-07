17 lug 2020 13:15

SUBITO UNA GRATTATINA: OGGI È VENERDÌ 17 DI UN ANNO BISESTILE IN CUI È SCOPPIATA UNA PANDEMIA - SE SIETE SUPERSTIZIOSI PRENDETE TUTTE LE PRECAUZIONI, SE NON LO SIETE MAGARI SIETE CURIOSI DI SAPERE PERCHÉ È CONSIDERATA UNA DATA NEFASTA - IL VENERDÌ NON È UN GIORNO “BUONO” PER ANTONOMASIA: DALLA CACCIATA DI ADAMO E EVA DAL PARADISO ALLA MORTE DI CRISTO, E NEL MONDO ANGLOSASSONE LO CHIAMAVANO IL DÌ DEGLI IMPICCATI – E SUL 17 CHIEDETE A PITAGORA…