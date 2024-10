IN SUDAFRICA SCOPPIA LA GUERRA TRA POVERI - NELLA BARACCOPOLI DI SOWETO, PARTONO LE PROTESTE CONTRO GLI "SPAZA SHOP", I MINIMARKET GESTITI DA STRANIERI NATI DURANTE L'ERA DELL'APARTHEID - I RESIDENTI DI SOWETO HANNO CHIESTO DI CHIUDERE I NEGOZI, CHE VENDEREBBERO CIBO SCADUTO O TOSSICO - A SCATENARE LA RABBIA DELLA GENTE DEL POSTO, LA MORTE PER INTOSSICAZIONE ALIMENTARE DI 5 BAMBINI DOPO AVER MANGIATO DELLE PATATINE ACQUISTATE IN UNO DI QUESTI LOCALI...

SPAZA SHOP

(ANSA-AFP) - Cresce la rabbia in Sudafrica contro i numerosi negozi di alimentari gestiti dai stranieri dopo la morte a Soweto di 5 bambini che, secondo le loro famiglie, avevano mangiato patatine acquistate in uno di questi negozi. Un sesto bambino è in terapia intensiva per intossicazione alimentare, hanno affermato le autorità mentre si moltiplicano gli appelli per il boicottaggio di questi negozi.

PROTESTE IN SUDAFRICA CONTRO GLI SPAZA SHOP

Due bambine e tre bambini, di età compresa tra i 7 e i 9 anni, sono morti domenica a Soweto dopo aver mangiato patatine acquistate in quello che in Sudafrica è noto come 'spaza shop' (negozi nati nell'era dell'apartheid), secondo i racconti delle loro famiglie riportati dai media locali. Il negozio era gestito da un cittadino somalo, che è stato cacciato dall'area dalla gente del posto, in preda alla rabbia.

SPAZA SHOP

Negli ultimi tre giorni i residenti di Soweto hanno organizzato piccole proteste nella zona per chiedere ai funzionari di chiudere i negozi, che secondo alcuni vendono cibo scaduto o tossico. "Come società, dobbiamo decidere di non acquistare nulla dagli 'spaza shop'", ha dichiarato il ministro Khumbudzo Ntshavheni, durante una conferenza stampa a Pretoria.

SPAZA SHOP

"Dobbiamo decidere cosa è nel nostro interesse e, sono sicuro, la vita dei nostri figli e di noi stessi vale più dell'acquisto di prodotti contraffatti e a basso costo", ha insistito. La settimana precedente, tre bambini di età compresa tra uno e quattro anni sono morti dopo aver mangiato porridge istantaneo prodotto nella vicina Namibia.

SPAZA SHOP SPAZA SHOP