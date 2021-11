14 nov 2021 13:04

SUDDITI, LA REGINA E’ SDERENATA - BUCKINGHAM PALACE HA ANNUNCIATO CHE LA REGINA ELISABETTA NON PARTECIPERÀ, COME ANNUNCIATO QUALCHE GIORNO FA, ALLE COMMEMORAZIONI PER I CADUTI DI GUERRA PER UN PROBLEMA ALLA SCHIENA - IL PROBLEMA NON AVREBBE NULLA A CHE VEDERE CON LE RAGIONI PER LE QUALI I MEDICI AVEVANO RACCOMANDATO ALLA SOVRANA DI RIPOSARE PER QUALCHE SETTIMANA - MA GIRA E RIGIRA HA SEMPRE 95 ANNI…