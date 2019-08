SUGGESTIONE WOODSTOCK – ALTRO CHE SESSO LIBERO, DROGA E BELLA GNOCCA: SE VOLETE SAPERE COME È ANDATA AL LEGGENDARIO RADUNO ROCK FATEVELO RACCONTARE DA CHI C’È STATO – PIOGGIA BATTENTE, FANGO OVUNQUE, MUSICA CHE SEMBRAVA PROVENIRE DA UNA RADIO A TRANSISTOR DA POCHI SOLDI E AUTOSTRADE TRASFORMATE IN UN ENORME PARCHEGGIO – IN REALTÀ QUELLO CHE MOLTI SI RICORDANO È UN CONCERTO MAL ORGANIZZATO DI CUI SI È POTUTO CHIEDERE IL RIMBORSO DEL BIGLIETTO…(VIDEO)

Danny Wertheimer per "la Stampa"

woodstock 9

Appena comprati i biglietti, esplose la felicità di poter andare alla Woodstock Music and Arts Fair. Avevamo visto già tutte le grandi band di quell' epoca, ma ora pensavamo che trovarle tutte insieme in un festival di tre giorni sarebbe stato davvero fantastico.

woodstock 5

Ascoltare la musica in quell' ambientazione bucolica sarebbe stato magnifico. Prima che noi quattro diciassettenni lasciassimo New York per la campagna, fummo oggetto di una bella predica da parte di Lou, il padre di un nostro amico. Disse che avremmo dovuto fare attenzione ai protettori e alle prostitute che sarebbero stati lì pronti a profittare di noi.

Ragazzi, se si sbagliava. Avrebbe dovuto avvertici degli effetti della pioggia, del fango e delle zanzare che avrebbero reso miserabili i nostri tre giorni all' ormai leggendaria festa. Arrivò il venerdì sera. Eravamo così lontani che non riuscivo a capire dove fosse il palco all' inizio.

woodstock 3

Lo avevo scambiato per l' area di atterraggio degli elicotteri. E la pioggia continuava a cadere. L' amplificazione non serviva in modo adeguato il punto dove avevamo messo le nostre coperte sul fango e la musica sembrava provenire da una radio a transistor da pochi soldi. E la pioggia continuava a cadere.

woodstock 22

Lo show del venerdì era principalmente musica folk acustica, quindi speravo che i gruppi rock sarebbero stati amplificati meglio. Il sabato scoprii che non era così. I Canned Heat, una delle band più rumorose che avessi mai ascoltato, non si sentiva quasi da dove eravamo seduti. E la pioggia continuava a cadere. Volevo vedere da vicino, e ascoltare, Country Joe and the Fish: erano i miei preferiti.

Cercai di approssimarmi al palco ma fui respinto da una folla indignata. Il set dei Grateful Dead fu così lungo che mi addormentai per tutti i 30 minuti di Dark Star. Ma il vero incubo fu quando si pose il bisogno di andare al bagno. Tutti quelli che ho visto erano bagnati, sporchi e terribili.

woodstock 21

L' evento, mal concepito e mal progettato, è diventato leggendario col passare del tempo e oggi è visto come un paradiso della controcultura. Il fatto che nessuno abbia fatto a botte seriamente o sia stato ucciso è stata un vero miracolo. Forse, il merito di averlo reso così eccezionale è del film in cui i fan hanno potuto vedere da vicino le loro band preferite nel comfort di un teatro.

woodstock 7

Per me, a Woodstock, non ci sono stati momenti musicali particolarmente gloriosi, ma solo un tortuoso susseguirsi di pioggia e fango. Nonostante tutti i discorsi sulle persone che parlavano di pace e sperimentavano l' amore, per i miei amici e me non è andata così. Non abbiamo nemmeno baciato una ragazza. Il traffico fu orribile e, come noto, le autostrade divennero un parcheggio.

woodstock 20

Siamo rimasti intrappolati, così non riuscimmo nemmeno ad andarcene quando lo decidemmo.

Il mio amico Stanley si sentiva male, aveva il raffreddore forse anche la febbre, ma voleva resistere sperando che accadesse qualcosa di bello. Però, anche se avesse voluto andare a casa, non sarebbe stato possibile. Mentre succedeva tutto questo, mi capitò di pensare ai ragazzi della mia età che stavano combattendo nel sud-est asiatico. A quanto disagio dovevano provare.

woodstock 2

E dunque avrei dovuto comportarmi come un bimbo e godermi questa esperienza. Ma ero troppo bagnato, sporco e affamato. Lo Stato di New York alla fine è intervenuto e ha convinto i promotori a rimborsare i possessori del biglietto a patto che rispedissero i biglietti. L' ho fatto volentieri. E ho recuperato tutti i miei 34 dollari.

