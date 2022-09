SULL’ORLO DEL BARATRO ATOMICO! BIDEN AVVERTE PUTIN SULL'USO DI ARMI NUCLEARI O CHIMICHE: "SE MOSCA LO FACESSE IL VOLTO DELLA GUERRA CAMBIEREBBE" - LA RISPOSTA DEL CREMLINO: "LEGGA LA NOSTRA DOTTRINA” (CHE PREVEDE, TRA L'ALTRO, L'USO DI ARMI NUCLEARI TATTICHE IN CASO DI AGGRESSIONE CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA CHE METTA A REPENTAGLIO "L'ESISTENZA" MA ANCHE "LA SOVRANITÀ E L'INTEGRITÀ TERRITORIALE DELLO STATO")

Joe Biden avverte il presidente russo Vladmir Putin sull'uso di armi nucleari o chimiche. "Non farlo, non farlo. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe", afferma Biden in un'intervista a 60 Minutes di cui sono stati diffusi degli estratti. E su quale potrebbe essere la risposta americana risponde: "Sarebbe consequenziale".

Orrore in Ucraina. All'indomani del ritrovamento della fossa comune con oltre 440 cadaveri in un bosco alla periferia di Izyum, città liberata dall'occupazione russa qualche giorno fa, emergono particolari agghiaccianti. Ci sono centinaia di corpi "con segni di tortura - ha riferito il presidente Zelensky - ci sono bambini, vittime di attacchi missilistici, soldati". In altre località della stessa regione, quella di Kharkiv, sono state trovate dieci "camere di tortura", ha fatto sapere la polizia.

La Russia farà di tutto per porre fine al conflitto in Ucraina "il più rapidamente possibile", ma Kiev si "rifiuta di negoziare", è la versione che intanto Vladimir Putin presentava a Samarcanda, in Uzbekistan. La risposta di Kiev è arrivata dal consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak: "La 'risoluzione del conflitto' è estremamente semplice. Ritiro immediato delle truppe russe dall'intero territorio ucraino

Putin però non fa marcia indietro e chiarisce che la Russia intende andare avanti con la guerra nonostante i progressi fatti da Kiev: il piano dell'operazione militare speciale russa in Ucraina "non è soggetto ad aggiustamenti", la Russia "non ha fretta".

Cremlino replica a Biden: "Uso armi nucleari? Leggete la nostra dottrina"

"Legga la dottrina, è tutto scritto lì". Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto a una domanda sulla possibilità che la Russia usi armi nucleari nel conflitto in Ucraina, dopo che il presidente americano Joe Biden ha messo in guardia Vladimir Putin al riguardo, chiedendogli di "non farlo". Lo riporta Ria Novosti.

La dottrina di Mosca prevede, tra l'altro, l'uso di armi nucleari tattiche in caso di aggressione contro la Federazione Russa che metta a repentaglio "l'esistenza" ma anche "la sovranità e l'integrità territoriale dello Stato".

