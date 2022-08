6 ago 2022 16:20

I SUOCERI? MEGLIO LA GALERA! GLI SONO BASTATI QUATTRO GIORNI IN CASA CON LA FAMIGLIA DELLA COMPAGNA PER CONVINCERLO A SCAPPARE. UN 40ENNE ROMENO EVADE E SI CONSEGNA AI CARABINIER IN UNA CASERMA IN PROVINCIA DI RIETI: DOVRÀ TORNARE AI DOMICILIARI, DI NUOVO NELL’APPARTAMENTO A ROMA CON LA FAMIGLIA DELLA SUA COMPAGNA (SUMMUM IUS, SUMMA INIURIA)