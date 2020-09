SUONA IL GONG PER HONG KONG – LA POLIZIA ARMATA DAL REGIME CINESE NON SI FERMA NEMMENO DAVANTI AI RAGAZZINI! UN VIDEO DOCUMENTA IL BRUTALE ARRESTO DI UNA DODICENNE CHE STAVA FACENDO ACQUISTI PER LA SCUOLA CON IL FRATELLO E PER SBAGLIO SI È TROVATA IN MEZZO A UN GRUPPO DI GIOVANI - UN POLIZIOTTO L’HA PLACCATA VIOLENTEMENTE, BUTTANDOLA PER TERRA. IN UN ATTIMO SONO ARRIVATI ALTRI SEI L’HANNO IMMOBILIZZATA E…

Paolo Salom per il “Corriere della Sera”

Il giorno dopo, Hong Kong è ancora sotto choc. Il video che ha documentato il brutale arresto di una dodicenne, domenica, ha suscitato grande indignazione. E reazioni politiche. Per la deputata progressista Claudia Mo, l' accaduto mostra «quanto sia diventata inutilmente nervosa e dal grilletto facile la polizia di Hong Kong».

Mentre per l' Unione Europea ha parlato la portavoce Nabila Massrali: «Gli arresti di centinaia di persone per aver preso parte a proteste pacifiche a Hong Kong sollevano serie preoccupazioni per la protezione delle libertà fondamentali».

Domenica erano stati convocati flash mob online in diverse parti di Kowloon per protestare contro l' annullamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio legislativo, il «parlamento» di Hong Kong, rimandate al prossimo anno per volontà della governatrice filo-Pechino Carrie Lam. Ufficialmente: per via dell' emergenza Covid.

A un certo punto, nel quartiere di Mong Kok, la polizia ha cominciato a radunare un gruppo di giovani contro un palazzo. Tra questi c' era la dodicenne, chiamata poi sui social con il nome di «Pamela». La giovane - che stava facendo acquisti per la scuola con il fratello ventenne - ha cercato di uscire dalla morsa degli agenti, tutti in tenuta anti sommossa.

Ma, nel filmato si vede benissimo, un poliziotto l' ha placcata violentemente, buttandola per terra. In un attimo altri sei le sono piombati addosso per immobilizzarla. «Stavo semplicemente camminando - ha raccontato poi la ragazza - quando la polizia all' improvviso è corsa verso di me e mio fratello».

Certo, prudenza vorrebbe di fermarsi di fronte alla polizia. Ma a 12 anni, in certe situazioni, è lecito farsi prendere dall' angoscia. «Avevo paura - ha aggiunto -. Ci hanno detto di stare fermi, ma sono stata presa dal panico al punto che non sono riuscita a trattenermi e sono scappata».

La mamma della ragazza ha poi spiegato che i suoi due figli sono stati «multati» per assembramento illecito in tempo di Covid. Ma ha assicurato: «Denuncerò la polizia, non si arresta una ragazza di 12 anni con tanta brutalità». La reazione da parte delle autorità è stata però univoca. La polizia ha difeso il proprio operato: «Non ha obbedito agli ordini, si è mossa in maniera sospetta. Comunque è stato usato il minimo della forza». Il video però racconta un' altra storia.

