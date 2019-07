SUPER MARIO SPLASH! – BALOTELLI DENUNCIATO PER ISTIGAZIONE A DELINQUERE ED ESERCIZIO DI GIOCO D’AZZARDO PER LA SCOMMESSA DEL TUFFO CON LO SCOOTER - IL CALCIATORE HA SFIDATO UN BARISTA INVITANDOLO A BUTTARSI NELLE ACQUE DEL MOLO DI MERGELLINA IN CAMBIO DI DUEMILA EURO. BALO HA PURE REGALATO ALTRI 100 EURO A UN PAIO DI RAGAZZI – IL VIDEO

2 – 'SCOMMESSA' BALOTELLI, DENUNCIATO CON ALTRI TRE

(ANSA) – Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato all'autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo nell'ambito delle indagini sulla "scommessa" che sabato scorso lo ha visto protagonista insieme con l'amico Catello Buonocore, lanciatosi nel mare di Napoli in sella a uno scooter, secondo quanto si evince da un video, in cambio di duemila euro. Insieme con Balotelli sono state denunciate altre tre persone, tra le quali Buonocore.

3 – BALOTELLI, RITROVATO A NAPOLI LO SCOOTER DEL TUFFO PER SCOMMESSA

Da www.quotidiano.net

Gli agenti del Nucleo Ambientale della Polizia Municipale di Napoli hanno ritrovato il motorino utilizzato per la scommessa voluta da Mario Balotelli nelle acque del molo di Mergellina. Il calciatore ha proposto ad un uomo, per duemila euro, di tuffarsi in mare col suo motorino. Proposta, come è ormai noto, accettata e ripresa in un video divenuto virale sui social. I vigili urbani hanno ritrovato lo scooter in Via Andrea D'Isernia nel centro di Napoli. All'interno dei vani del ciclomotore c'erano ancora tracce di acqua.

Dopo la pubblicazione del video su Instagram erano intervenuti sul posto, per i rilevi e per raccogliere testimonianze, uomini della Guardia Costiera e della polizia Municipale acquisendo il video per successive valutazioni anche in relazione alla configurazione di eventuali reati.

Il video e il tuffo

Nelle immagini 'Super Mario' passa una mazzetta di banconote al centauro in mutande che, incitato da una piccola folla, si lancia con lo scooter in acqua. Lui riemerge mostrando orgoglioso dopo un po' i soldi; forse, non avendo di chi fidarsi, se li è portati ben stretti infilati nello slip mentre il recupero del motorino, come racconta all'Ansa una delle persone che ha assistito al tuffo, è costato a Balotelli altri 100 euro regalati a un paio di ragazzi. Anche il recupero del mezzo è stato documentato da Balotelli e subito postato per rispondere a chi, eventualmente, avesse voluto accusarlo di inquinamento dello specchio d'acqua.

