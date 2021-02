GAME OVER PER LE U-MASK – IL MINISTERO DELLA SALUTE BLOCCA LA VENDITA DELLE U-MASK, LE MASCHERINE TANTO AMATE DA VIP E POLITICI E VENDUTE AL “MODICO” PREZZO DI 33,60 EURO L'UNA: ENTRO 5 GIORNI L'AZIENDA DOVRÀ RITIRARE TUTTI I PEZZI PRESENTI SUL MERCATO E U-MASK SARÀ CANCELLATA ANCHE DALLA BANCA DATI UFFICIALE DEI DISPOSITIVI MEDICI AUTORIZZATI – IL LABORATORIO DI ANALISI CHE HA RILASCIATO LA CERTIFICAZIONE ERA PRIVO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA E IN TERMINI DI SICUREZZA NON DÀ GARANZIA DI PREVENIRE IL CONTAGIO…