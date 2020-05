I SURGELATI FANNO MALE? – LA RISPOSTA È DIPENDE: SE CONSUMATI SALTUARIAMENTE E SCELTI CON ATTENZIONE POSSONO RISOLVERE UN PASTO IN MODO VELOCE, SONO FACILI DA PREPARARE E DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE MANTENGONO INTATTE LE PROPRIETÀ NUTRITIVE – MA ATTENZIONE: MANGIANDO SOLO SURGELATI SI RISCHIA DI ANDARE INCONTRO A CARENZE CHE...

Da "www.tuobenessere.it"

minestroni surgelati

Una domanda che si pongono in molti a tavola è quella che riguarda i surgelati? Fanno male? Dipende.

Se consumati saltuariamente e scelti con attenzione possono risolvere un pasto in modo veloce, sono facili da preparare e dal punto di vista nutrizionale, proprio grazie al congelamento, mantengono intatte le proprietà nutritive, al contrario dei prodotti freschi che si deteriorano in fretta e quindi andrebbero consumati entro breve.

surgelati

Ovvio che se la scelta cade su calzoni e pizze iperfarcite o prodotti conditi con salse al formaggio o intingoli vari, non va bene, soprattutto se state cercando disperatamente di perdere peso o soffrite di ipertensione. Molti surgelati infatti contengono elevati livelli di sodio, di certo non benefici neanche per chi deve depurarsi. Oltre al sodio spesso sono presenti conservanti, un altro buon motivo per consumarli solo di tanto in tanto.

surgelati

Chi è a dieta davanti ad un surgelato farebbe fatica a calcolare la porzione esatta di cui ha bisogno, i surgelati infatti sono già porzionati e spesso comprendono verdura, cereali e altri alimenti.

Per essere sicuri di consumare un pasto bilanciato con tutti i macronutrienti necessari al nostro fabbisogno energetico, spesso occorre aggiungere al surgelato che in media fornisce solo 250 -300 calorie, un contorno di verdura oppure del pesce, carne o un cereale.

surgelati

Consumando il solo surgelato si rischia di andare incontro a carenze nutrizionali e ad un rallentamento del metabolismo dovuto alle poche calorie ingurgitate.

Ma perchè non imparare a leggere l’etichetta dei surgelati? In linea di massima perchè un surgelato costuituisca un pasto bilanciato,devono essere indicate le calorie, 250-300, ci devono essere meno di 4 gr di grassi, meno di 800 mg di sodio, una tazza di verdura, 1/2 tazza di cereali, 3/4 di proteine come carne bianca, pesce o carne magra.

MINESTRONE SURGELATO

Vi piacciono i burghy di soia? Controllate che la soia sia indicata come primo o secondo ingrediente.

salsicce surgelate da non usare per masturbarsi mangiare verdure surgelate per disperazione