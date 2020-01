SUSSEX S.P.A. - LA MACCHINA DA SOLDI DI HARRY E MEGHAN SI È SUBITO MESSA IN MOTO - I DUE STANNO SPINGENDO L'ACCELERATORE SULLE SPONSORIZZAZIONI: HANNO GIÀ REGISTRATO IL LORO MARCHIO SU OLTRE UN CENTINAIO DI PRODOTTI, INCLUSE FELPE, CALZINI, MATITE E SEGNALIBRI - LEI POTREBBE AVERE UNA PROPRIA LINEA DI BELLEZZA E POTREBBERO PERFINO LANCIARE UN CANALE TELEVISIVO NEGLI STATI UNITI - IL GROSSO DEI GUADAGNI VERREBBE PERÒ DALLE PUBBLICITÀ SUI SOCIAL CHE VALE ANCHE 15 MILIONI DI STERLINE L'ANNO…

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

La macchina da soldi di Harry e Meghan si è subito messa in moto: e i duchi di Sussex, che hanno già registrato il loro marchio, potrebbero diventare miliardari nel giro di un decennio. «La loro potenzialità di guadagno è illimitata», ha commentato al Daily Mail l' esperto di pubbliche relazioni americano Ronn Torossian. La coppia, fin dall' annuncio di volersi di fatto «dimettere» dalla famiglia reale, ha spiegato di voler «diventare finanziariamente indipendente».

Come questo possa funzionare resta ancora da capire: perché dal loro nuovo sito, messo subito online, pare di intendere che vogliano anche continuare ad avere un qualche ruolo ufficiale. «Loro sembrano essere un po' naif su come questo possa funzionare - commenta a Londra l' esperto di questione monarchiche William Hanson - . Non possono avere la botte piena e la moglie ubriaca». Anzi, come l' ha messa giù più crudamente una commentatrice del Telegraph , «essere reali è un po' come essere vergini: non lo si può restare solo un pochino».

Ma dove Harry e Meghan stanno spingendo decisamente l' acceleratore è sulle sponsorizzazioni: hanno già registrato il loro marchio su oltre un centinaio di prodotti, incluse felpe, calzini, matite e segnalibri. E le possibilità sono infinite: «Lei potrebbe sostenere prodotti o avere una propria linea di bellezza - sottolinea al Mail James Henderson, il pr che in passato ha dato consigli a Madonna e Naomi Campbell -. E potrebbero perfino lanciare un canale televisivo negli Stati Uniti».

Il loro cachet per tenere discorsi sarebbe di diverse centinaia di migliaia di dollari alla volta: con uno speech al mese a testa, porterebbero a casa svariati milioni l' anno. Ma anche una loro semplice apparizione a un evento, senza dover far nulla, frutterebbe almeno centomila dollari a colpo. Il grosso dei guadagni verrebbe però dalle pubblicità sui social media e dalle sponsorizzazioni di marchi: cose che frutterebbero, secondo le stime degli esperti, anche 15 milioni di sterline l' anno.

«Direi che oggi la sola Meghan in comunicazione potrebbe valere un milione di dollari al giorno - si sbilancia Luciano Nardi, uno tra i più noti pubblicitari italiani - senza considerare gli introiti che potrebbero originare dall' attività come social influencer per grandi marchi, prime fra tutte le maison di moda e i grandi brand della cosmesi».

«Riteniamo che la mossa, intuitivamente governata da Meghan, di lasciare la Casa reale sia di grande astuzia - fa rilevare Stella Romagnoli, direttore generale per l' Italia dell' Associazione internazionale dei pubblicitari -. Infatti oltre all' indipendenza i due ragazzi guadagneranno molto di più, tantissimo, in termini di contratti pubblicitari. So di colleghi, soprattutto americani, che avrebbero pronto un assegno con moltissimi zeri, in particolare per Meghan, che potrà anche riprendere la sua carriera di attrice. E credo che a Hollywood siano già pronti a un' asta al rialzo».

C' è poi il versante editoriale. Gli Obama hanno ricevuto per i loro libri un anticipo di quasi 50 milioni dollari: se Harry e Meghan decidessero di scrivere le loro memorie, le case editrici li coprirebbero d' oro. Ma il «botto» lo farebbero se riuscissero a diventare «ambasciatori» di marchi come Google o Apple, che potrebbero pagarli anche 50 milioni a testa.

Un salto di carriera notevole per tutti e due: che tuttavia già adesso non se la passano male. Harry incassa infatti dal padre Carlo una «paghetta» annuale di due milioni di sterline, che derivano dagli introiti del Ducato di Cornovaglia (di cui il principe di Galles è titolare). Inoltre il giovane principe può contare sui 20 milioni di eredità ricevuti dalla madre Diana e sui sette milioni che gli sono stati lasciati dalla regina madre (la sua bisnonna).

Invece il patrimonio di Meghan è stimato in «soli» 4 milioni, di cui la metà le sono arrivati nel corso di sette anni per aver girato la serie televisiva Suits . Il resto lo ha guadagnato con altri film e con il suo blog The Tig. Ma adesso, grazie alla neonata Sussex S.p.A. , avrà modo di rifarsi ampiamente.

