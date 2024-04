20 apr 2024 11:12

SVALVOLONE ALLO SPIEDO - È MORTO MAXWELL AZZARELLO, L’UOMO CHE IERI SI È DATO FUOCO DAVANTI AL TRIBUNALE DI NEW YORK DOVE È IN CORSO IL PROCESSO A DONALD TRUMP PER I PRESUNTI SOLDI ALLA PORNOSTAR STORMY DANIELS – IL 37ENNE SI È COSPARSO DI LIQUIDO INFIAMMABILE E SI È DATO FUOCO ALL'ESTERNO DEL TRIBUNALE DOPO AVER GETTATO IN GIRO DEGLI OPUSCOLI DA LUI REDATTI CON TEORIE COSPIRAZIONISTE: ALCUNI DEI VOLANTINI RIGUARDAVANO GEORGE W. BUSH, L'EX VICEPRESIDENTE AL GORE E… - VIDEO