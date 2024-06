SVASTICHELLE CACIO E PEPE - A ROMA, NEL QUARTIERE DI GROTTAROSSA, UNA PANCHINA SIMBOLO DELLA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, E' STATA VANDALIZZATA E I PEZZI SONO STATI USATI COSTRUIRE UNA SVASTICA - L'ASSESSORA ALLE PARI OPPORTUNITÀ DELLA CAPITALE, MONICA LUCARELLI: "IL COLPEVOLE È MOSSO DA ODIO E INTOLLERANZA, SENTIMENTI CHE VENGONO LEGITTIMATI DA UN CLIMA GENERALE CHE RESPIRIAMO A LIVELLO NAZIONALE..."

panchina vandalizzata a roma per costruire una svastica

(ANSA) - Questa notte nel quartiere romano di Grottarossa una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, è stata vandalizzata e trasformata in una svastica. Ne dà notizia l'assessora alle Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli esprimendo "la più ferma condanna e profonda preoccupazione".

"Questo non è un semplice atto vandalico, ma un grave episodio che - prosegue - solleva questioni di sicurezza e legalità nella nostra città. Chi si rende protagonista di gesti come questo è mosso da odio e intolleranza, sentimenti che purtroppo vengono in qualche modo legittimati da un clima generale che respiriamo a livello nazionale.

panchina vandalizzata a roma per costruire una svastica

Questa Amministrazione è impegnata in prima linea per contrastare qualsiasi forma di intolleranza e garantire la sicurezza e la coesione sociale. Il mio assessorato - afferma Lucarelli - è pienamente disponibile a collaborare con il presidente Torquati per ogni azione necessaria, sia per individuare i responsabili di questo vile gesto, sia per rafforzare la visibilità e il significato dei simboli della nostra lotta contro la violenza di genere. Roma deve essere una città in cui ogni persona si sente sicura e rispettata, e faremo tutto il possibile per realizzare questo obiettivo."

MONICA LUCARELLI ROBERTO GUALTIERI l assessore monica lucarelli foto di bacco