FRIGORIFERO VUOTO

Dal "Fatto quotidiano"

Imola. Sveglia tutto il palazzo urlando "c'è una bomba in frigo" ma era un brutto sogno. Denunciata per procurato allarme Doveva aver mangiato parecchio pesante la signora di Imola che ha chiamato il 118 martedì mattina all'alba, terrorizzata, denunciando di avere una bomba inesplosa dentro il frigorifero di casa. E per bomba non intendeva qualche schifezza ipercalorica o andata a male, ma un vero ordigno che rischiava di far saltare in aria il palazzo.

frigorifero

"I carabinieri si sono precipitati sul posto - scrive Bologna Today - e quando sono arrivati hanno trovato la donna per strada in preda all'ansia e i suoi vicini di casa che chiedevano spiegazioni perché la stessa, forse a causa di un brutto sogno, li aveva svegliati dal citofono gridando: 'Scoppia! Scoppia!'". Come è stato facile accertare - e tutto sommato prevedibile - in frigorifero non c'era nessuna bomba. A quel punto gli agenti hanno tranquillizzato i vicini e chiamato un'ambulanza per la povera signora, che però si è rifiutata di farsi portare al pronto soccorso. La sognatrice è stata denunciata per procurato allarme.