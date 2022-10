LA SVEZIA NELLA MORSA DELLA GUERRA TRA GANG - CENTINAIA DI PERSONE SONO SCESE IN PIAZZA NELLA CITTADINA SVEDESE DI SODERTALJE, A SUD DI STOCCOLMA PER PROTESTARE CONTRO LA VIOLENZA DELLE BANDE CRIMINALI - NELLE ULTIME DUE SETTIMANE CI SONO STATE DIVERSE SPARATORIE NEL CENTRO ABITATO, TRA CUI UNA DAVANTI AD UN NEGOZIO DOVE UN 19ENNE È RIMASTO UCCISO ED UN 16ENNE FERITO…

PROTESTE A SODERTALJE CONTRO LA VIOLENZA TRA GANG

(ANSA) - Centinaia di persone sono scese oggi in piazza per manifestare contro la violenza delle bande criminali nella cittadina svedese di Södertälje, a sud di Stoccolma, in risposta alle molte sparatorie avvenute recentemente in città, cinque nell'arco di due settimane.

Solo giovedì sera un 19enne è rimasto ucciso ed un 16enne ferito nel corso di una sparatoria avvenuta davanti ad un negozio. Il giorno dopo due adolescenti sono stati posti in stato di fermo dalla polizia. Sono sospettati d'omicidio e tentato omicidio. Secondo il giornalista Torbjörn Granström si tratterebbe di una vera e propria guerra tra gang criminali.

SODERTALJE