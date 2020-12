9 dic 2020 13:34

LA SVIZZERA CI MANDA IL SUO “VAFFA”: BLOCCATI I TRENI DA E PER L’ITALIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 10 DICEMBRE "PER UN TEMPO NON MEGLIO PRECISATO" - LA DECISIONE RIGUARDA TANTO IL TRAFFICO A LUNGA PERCORRENZA QUANTO IL TILO (TRENO REGIONALI TICINO LOMBARDIA) IN RISPOSTA ALLE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE IN ITALIA - NEL CAOS OLTRE 5 MILA LAVORATORI FRONTALIERI DEL TICINO…