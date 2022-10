27 ott 2022 09:28

SVOLTA NELLE INDAGINI SUL CASO DELLA MORTE DI MARA CAGOL, L’EX BRIGATISTA MORTA 47 ANNI FA IN UN CONFLITTO A FUOCO INSIEME ALL’APPUNTATO DEI CARABINIERI GIOVANNI D’ALFONSO- GLI INQUIRENTI HANNO SVOLTO ALCUNI INTERROGATORI DI EX BR PER RISALIRE ALL’IDENTITÀ DELL’ALTRO BRIGATISTA CHE PARTECIPÒ AGLI ATTENTATI – A FAR RIAPRIRE IL CASO E’ STATO…