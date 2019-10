Rinaldo Frignani per www.corriere.it

omicidio luca sacchi pub appio latino

Svolta decisiva nelle indagini sull’omicidio di Luca Sacchi. Nella notte due persone sono state fermate e condotte in questura per essere interrogate. Non si esclude che si siano presentate spontaneamente. Al momento una delle due viene interrogata alla presenza del magistrato da polizia e carabinieri.

In particolare, gli interrogatori, sarebbero in corso alla Squadra mobile e sui due ci sarebbero forti sospetti del loro coinvolgimento nell’omicidio del 24enne intervenuto per difendere la fidanzata da una rapina. Uno dei due sospettati avrebbe precedenti per droga, l’altro invece per reati più lievi. Tra le varie ipotesi si sta valutando se oltre alla rapina, come raccontato dalla fidanzata della vittima, ci possa essere anche un movente legato agli stupefacenti.

LUCA SACCHI E LA FIDANZATA

A Ponte di Nona esultano

Sembra inoltre che le ricerche da parte dei militari dell’Arma e delle polizia abbiano avuto successo grazie anche all’esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona dell’omicidio. Esulta un comitato di quartiere di Ponte di Nona che sulla sua pagina Facebook ha annunciato la cattura dei presunti killer di Luca - forse uno dei due sospettati abita lì - . Sin dall’alba fuori dalla questura c’erano anche alcuni parenti delle persona sotto interrogatorio.

luca sacchi