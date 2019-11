LA SVOLTA DI "PLAYBOY" - IN COPERTINA METTE DELLE DONNE CHE HANNO PIU' TESTOSTERONE DEI LETTORI - SUL NUMERO DI NOVEMBRE È FINITA UNA "CONIGLIETTA" CHE E' UN MUSCOLO AMBULANTE: È LA PALESTRATISSIMA SABRINA SIDOTI, PERSONAL TRAINER E PORNOSTAR CHE VIVE IN FLORIDA, FINITA NEL 2005 IN CARCERE PER 10 ANNI CON L’ACCUSA DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE LEGATA AGLI STUPEFACENTI - È TORNATA A LAVORARE DOPO IL RILASCIO NEL 2015 E… - VIDEO E FOTO HOT

La palestratissima Sabrina Sidoti, personal trainer e pornostar che vive in Florida, è la nuova coniglietta in copertina sul numero di novembre di Playboy in Nuova Zelanda.

Il numero ha sbattuto in copertina la donna che è un fascio di muscoli strizzati in un due pezzi firmato da Victoria's Secret. «Grazie mille a Playboy New Zealand per avermi messo in copertina e avermi fatto apparire così incredibile bella in queste foto – ha commentato Sabrina – Sono una grande fan di Playboy da molti anni ed è incredibile - e un po' folle – vedermi in copertina. Sono sbalordita.

Adoro l'idea di migliorarmi. La mia più grande missione è ispirare gli altri a lavorare sodo, modellarsi grazie alla disciplina e distruggere i propri obiettivi personali in modo che possano trovare appagamento ogni giorno. Se lo sto facendo, sono felice».

Sabrina Sidoti è un'istruttrice di fitness certificata, imprenditrice e modella cresciuta nel sud della Florida. Sidoti è diventata nota negli anni '90 quando è apparsa al The Howard Stern Show nel ruolo di Stuttering Nina/The Hot Dog Girl. La rivista Playboy ha ascoltato la sua intervista e l'ha invitata per un servizio fotografico. La sua grande occasione è arrivata quando New Rave Magazine l'ha descritta in uno strabiliante layout pittorico.

Nel 2001 Sidoti, con il nome di Nina Dolci, ha girato film hard per la Jill Kelly Productions, Zero Tolerance e Reality Kings. La sua carriera è stata messa in stand by nel 2005 quando è finita in prigione per 121 mesi con l’accusa di associazione a delinquere legata agli stupefacenti, ma è tornata a lavorare dopo il rilascio nel 2015.

