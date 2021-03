SVOLTA SULL'OMICIDIO DI FAENZA: IL 53ENNE PIERLUIGI BARBIERI, ALIAS 'LO ZINGARO', NEL CORSO DELL'INTERROGATORIO DI GARANZIA, HA AMMESSO DI AVERE UCCISO ILENIA FABBRI, IL 6 FEBBRAIO NEL SUO APPARTAMENTO - ALLE 14 SARÀ L'EX MARITO DELLA VITTIMA, IL 54ENNE CLAUDIO NANNI, AD ESSERE PORTATO IN AULA PER L'INTERROGATORIO: È ACCUSATO DI ESSERE IL MANDANTE…

PIERLUIGI BARBIERI

(ANSA) - Il 53enne Pierluigi Barbieri, alias 'lo Zingaro', nel corso dell'interrogatorio di garanzia appena concluso, ha ammesso di avere ucciso Ilenia Fabbri, la 46enne ammazzata il 6 febbraio nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, mal Ravennate. L'uomo, nato a Cervia (Ravenna) e da tempo domiciliato in provincia di Reggio Emilia, davanti al Gip Corrado Schiaretti e al Pm Angela Scorza, ha risposto a tutte le domande restituendo una piena ammissione dei fatti. Alle 14 sarà l'ex marito della vittima, il 54enne Claudio Nanni, ad essere portato in aula per l'interrogatorio: è accusato di essere il mandante.

