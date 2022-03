TACCO ASSASSINO (URGE LA PANTAFOLA DELLA NONNA) - DITA DEI PIEDI TRASFORMATI IN ARTIGLI, ALLUCE VALGO, TENDINI CONTRATTI, POLPACCI IN TENSIONE: I TACCHI A SPILLO, BELLI DA VEDERE, SPOSTANO IL PESO CORPOREO IN AVANTI, SULLA PUNTA DEI PIEDI. QUESTO METTE A DURA PROVA I METATARSI. NON SOLO: IL TACCO 12 PUÒ INFIAMMARE I NERVI E I TESSUTI ATTORNO A QUESTE OSSA E CAUSARE DOLORI LANCINANTI AL PIEDE, UNA CONDIZIONE NOTA COME METATARSALGIA...

Dagotraduzione dal New York Post

Come tante donne, amo i miei tacchi alti. Adoro il modo in cui mi danno qualche centrimetro in più di altezza, facendomi apparire più magra e slanciata. Con un favoloso paio di tacchi a spillo, mi sento pronta ad affrontare il mondo.

Durante il lockdown, ho scambiato i miei tacchi con comode pantofole e un paio di calzini. Ma ora che stiamo tornando alla normalità, i miei tacchi stanno tornando di moda.

Questa settimana, tra le star che hanno sfilato alla settimana della moda di Parigi con tacchi vertiginosi c’erano la stilista Victoria Beckham, 47 anni, l’attrice Anya Taylor-Joy, 25 anni; la top model Naomi Campbell, 51 anni; e persino la cantante incinta Rihanna, 34 anni. E c’è chi non ne può proprio fare a meno: Sarah Jessica Parker, 56 anni, ha raccontato che si è rifiutata di togliere i tacchi anche mentre girava Sex & The City e le giornate di lavoro duravano 14 ore.

Molti di noi pensano che sia la norma quando si tratta di apparire alla moda, anche se vacillare in punta di piedi non è proprio un modo per sentirsi a proprio agio.

Ma cosa stanno facendo davvero i tacchi alla nostra salute? Sono diventata la prima giornalista a provare uno scanner 3D al London Foot and Ankle Centre del London Bridge Hospital della capitale. Mi ha dato una visione a 360 gradi dell'interno del mio piede mentre indosso il mio paio di tacchi preferiti, stiletti neri a punta con un tacco di 10 centimetri.

Ci sono volute centinaia di immagini da diverse angolazioni per vedere come la struttura dei miei piedi sia stata alterata dai miei tacchi.

Per la scansione, tutto quello che dovevo fare era entrare nella macchina fino al ginocchio, un apparecchio che somiglia a un gigantesco pediluvio. Sono rimasta immobile mentre una telecamera fissa ronzava intorno a me. Finora avevo sempre pensato che le mie scarpe fossero eleganti.

Ma quando il chirurgo consulente Martin Klinke mi ha mostrato le immagini, mi sono resa conto che non era così bello visto dall'interno.

La prima cosa che mi ha colpito è come le mie scarpe costringono i miei piedi in una posizione innaturale. Pensavo si adattassero perfettamente alla mia taglia 7. Quindi sono rimasta scioccata nel vedere come le dita dei piedi si sono trasformate in artigli. Sono tutte piegate all'altezza dell'articolazione, facendo sembrare la parte anteriore del mio piede un ragno gigante in libertà.

Il dottor Klinke mi ha detto: «Con i tacchi alti che hanno punte strette, le dita dei piedi non solo vengono schiacciate, ma prendono la forma di un artiglio. Le articolazioni delle dita dei piedi sono forzate a un angolo fino a 90 gradi».

Se indossi molto i tacchi alti, questo può portare a una "punta a martello", cioè le articolazioni si bloccano e i tendini si contraggono e si stringono, facendo sembrare le dita dei piedi permanentemente piegate.

Le mie scarpe stanno anche forzando il mio alluce verso l'interno, esponendo l'articolazione nella parte inferiore e facendola sporgere. Nel tempo, questi potrebbero trasformarsi in protuberanze ossee, o borsiti, soprattutto se ho già una predisposizione genetica.

La scansione ha mostrato come i miei tacchi alti stiano rendendo i miei piedi meno stabili modificando l'angolo dei miei metatarsali - le cinque ossa lunghe del piede - da 20 gradi a un malsano 80.

Mentre si stima che un tacco da un 2 centimetri eserciti il 22% in più di pressione sulla pianta del piede rispetto a una scarpa piatta, indossare un tacco da 10 centimetri farà salire questo numero al 75%.

Il dottor Klinke ha detto: «C'è così tanta pressione che scende nella piccola parte dell'avampiede. «Questo provoca la tensione del muscolo del polpaccio e quindi, quando si indossano scarpe basse 'normali', ci sarà un sovraccarico e dolore agli avampiedi».

Quindi devo rinunciare ai miei amati tacchi alti per il bene della salute del mio piede? «Va bene indossarli per un evento o una festa, ma non è proprio una buona idea indossarli tutti i giorni. Indossare un po’ di tacco – 2 centimetri, diciamo - va bene, ma è meglio se è un modello più ampio e stabile con una punta più ampia che non affolla così tanto le dita dei piedi».

Non rinuncerò completamente alle scarpe alte, ma terrò i miei tacchi assassini per eventi speciali insieme a un paio di ballerine di emergenza nella mia borsa.

Ecco alcuni dei rischi di indossare i tacchi alti:

Dolore ai piedi: i tacchi alti spostano il peso corporeo in avanti, sulla punta dei piedi. Questo mette a dura prova i tuoi metatarsi. Ci sono anche due ossa a forma di pisello appena sotto la base di ogni alluce che aiutano il piede a spingere ad ogni passo. Indossare i tacchi può infiammare i nervi e i tessuti attorno a queste ossa e causare dolori lancinanti al piede, una condizione nota come metatarsalgia. Il tessuto fibroso può crescere intorno ai nervi, di solito tra il terzo e il quarto dito del piede. Chiamato neuroma di Morton, sembra di avere un sassolino nella scarpa.

Polpacci stretti: nel tempo, camminare con i piedi sollevati può far accorciare e ispessire le fibre muscolari. Quindi, quando indossi le ballerine, i polpacci si sentono tesi e scomodi.

Gonfiore dell’alluce: Questo si sviluppa quando i tuoi piedi sono spesso schiacciati in calzature strette e appuntite. L'articolazione alla base dell'alluce sporge rendendo difficoltosa la deambulazione.

Dita a martello: Quando sei sui tacchi alti, il peso del tuo corpo spinge verso il basso verso l'estremità della scarpa, costringendo le dita dei piedi a piegarsi ad artiglio. Nel tempo, i tendini di queste dita dei piedi possono accorciarsi e le articolazioni diventare rigide. Non puoi raddrizzarli nemmeno quando ti spogli.

Lesioni alla caviglia: cambiare il baricentro può rendere le caviglie instabili e meno flessibili. Più alto è il tallone, maggiore è il rischio di perdere l'equilibrio e rotolare sulla parte esterna del piede. Inoltre può allungare i legamenti della caviglia. Una caduta quando si indossano i tacchi alti ha maggiori probabilità di strappare quei legamenti o addirittura di rompere le ossa.

Duroni e calli: quando il tuo piede è costretto in una posizione innaturale, è più probabile che formi strati di pelle spessi e induriti dove le scarpe sfregano contro il tuo piede.

Unghie incarnite: i tacchi alti tendono a incastrare le dita dei piedi nell'estremità della scarpa. Incontrare questa resistenza può far ispessire o far crescere le unghie dei piedi dentro la pelle.

Fascite plantare: il modo in cui i tacchi alti stringono i muscoli del polpaccio può avere un effetto a catena sulla fascia plantare, la spessa fascia di tessuto connettivo che corre lungo la parte inferiore di ciascun piede fino al tallone. Questo strato può strapparsi o infiammarsi, con conseguenze dolorose.