28 feb 2022 16:44

TACI, SE VUOI PRIVACY – TIZIANO FERRO ANNUNCIA SUOI SOCIAL DI ESSERE DIVENTATO PADRE DI DUE NEONATI, UNA BIMBA DI 9 MESI E UN BIMBO DI QUATTRO – MA DOPO AVER PUBBLICATO LA FOTO DEI PICCOLI SU INSTAGRAM CON UN POST STRAPPALACRIME, INVITA I FAN A NON SFRUCULIARE NELLA LORO VITA: “COMPRENDIAMO LA CURIOSITA', MA VI CHIEDIAMO DI RISPETTARE LA PRIVACY DI MARGHERITA E DI ANDRES” – MA FARE COME JENNIFER LAWRENCE CHE NON HA VOLUTO RIVELARE NULLA, NO?