la monarchia dimezzata da carlo 2

Taglia a destra, taglia a sinistra e ora a rappresentare i reali inglesi sono rimasti quattro gatti. Negli ultimi anni la monarchia ha subito degli scossoni tali per cui sarà difficile che i pochi reali senior rimasti siano in grado di far fronte alla mole di tagli del nastro ed eventi a cui sono chiamati a presenziare. Harry e Meghan si sono tirati fuori dai giochi e il principe Andrea è stato forzatamente messo in disparte dopo lo scandalo legato a Epstein.

La prossima settima re Carlo dovrà sottoporsi a un intervento per l’ingrossamento della prostata. Sarà fuori uso per qualche tempo così come la povera Kate Middleton, appena operata e con una degenza che la porterà a riposare almeno fino a Pasqua. E con Kate in panchina, anche William ha fatto sapere di aver annullato tutti gli impegni per starle accanto.

re carlo 1

In questa situazione tra i reali senior restano solo Camilla e la principessa Anna che tutti conoscono per essere un’instancabile stakanovista. La mole di impegni ricadrà anche sulle spalle di Edoardo e della moglie Sophie che gli inglesi hanno rivalutato durante i giorni di lutto per la morte di Elisabetta II.

