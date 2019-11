TALE CHAPO, TALE FIGLIO – LE AUTORITÀ MESSICANE HANNO DIFFUSO IL VIDEO DELL’ARRESTO FALLITO DI OVIDIO GUZMAN: NELLE IMMAGINI SI VEDONO I MILITARI CHE CHIEDONO AL FIGLIO DEL CHAPO DI CHIAMARE IL FRATELLO E FERMARE LA GUERRIGLIA SCATENATA DAI NARCOS – LUI LA TELEFONATA, LA FA, SOLO CHE POI… – VIDEO

Da https://it.businessinsider.com

ovidio guzman lopez l'arresto fallito di ovidio guzman lopez, il figlio del chapo 1

Nel video diffuso dalle autorità messicane il momento dell’arresto di Ovidio Guzman, figlio del re nei narcos “El Chapo” Guzman. Le immagini del blitz del 17 ottobre riprese dalla telecamere sull’elmetto di un militare. Nelle immagini si vede come i militari chiedano a Ovidio Guzman di chiamare al cellulare il fratellastro Ivan, e di chiedergli di annullare ritorsioni. La telefonata viene effettuata, ma le ritorsioni non verranno fermate

