TALE MADRE, TALE FIGLIA – UNA MAMMA 51ENNE E LA FIGLIA DI 24 ANNI HANNO DECISO DI SFANCULARE I LORO LAVORI PER MOSTRARE TETTE E CULO SU ONLYFANS: LA PRIMA A INTRAPRENDERE LA CARRIERA È STATA LA MADRE, SEGUITA A RUOTA DALLA FIGLIA CHE HA CAPITO QUANTO FOSSE FACILE FARE SOLDI IN QUESTO MONDO DI PIPPAROLI ONLINE – MA FRENATE I BOLLORI: LE DUE HANNO GIÀ ANNUNCIATO CHE NON GIRERANNO MAI SCENE PORNO INSIEME E…

Una carriera decisamente particolare quella intrapresa dalla Signora Robinson, come si fa chiamare dai suoi fan. La donna, nonché madre di due figli, avvicinandosi alla mezza età ha deciso di aprirsi un profilo su OnlyFans vendendo foto e video hard facendolo diventare il suo unico lavoro. La star, famosa sul sito per adulti, ha deciso di raccontare anche alla propria figlia il lavoro che gli dava da mangiare e quindi anche la figlia Amber Blake, 24enne, ha deciso di prendere questa strada.

Mamma e figlia sono diventate estremamente popolari sul sito per adulti. Lavorano separatamente ma nella vita quotidiana condividono ogni attimo, come un normale rapporto madre-figlia. Al podcast That's Offensive la madre ha rivelato di aver chiesto alla figlia cosa pensasse di lei e del lavoro che faceva, la ragazza ha quindi risposto: "Fallo mamma se è quello che ti rende felice. Questo è quello che mi interessa".

Le due hanno specificato che non gireranno mai scene X-rated insieme e a tutte le critiche che ricevono ogni giorno ormai non danno più ascolto. "Una volta che ho iniziato a farlo in realtà non me ne fregava più niente, ero tipo 'oh merda, è come piacere davvero a te stesso e fare quello che vuoi fare" ha dichiarato la figlia. Non c'è niente da dire, le due sono molto convinte sulla loro carriera e ne vanno fiere. D'altronde, tale madre, tale figlia.

