TALE PADRE, TALE FIGLIO – UNA DOPPIA BOMBA È PRONTA A ESPLODERE IN CASA TRUMP: SE IN TANTI MALIGNANO CHE L’INFLUENCER COMPLOTTISTA LAURA LOOMER SIA MOLTO DI PIÙ CHE UNA SEMPLICE “AMICA” DEL TYCOON, AL CENTRO DEL GOSSIP RISCHIA FINIRCI ANCHE DONALD TRUMP JR: IL 46ENNE È STATO PAPARAZZATO IN UN LOCALE CON BETTINA ANDERSON, FILANTROPA, IMPEGNATA NEL PROMUOVERE L’ISTRUZIONE SCOLASTICA TRA I BAMBINI PIÙ POVERI. I DUE SI SAREBBERO BACIATI ALLA FACCIA DI KIMBERLY GUILFOYLE, STORICA FIDANZATA DEL FIGLIO DI TRUMP, IMPEGNATA NELLA CAMPAGNA DEL SUOCERO E…

[…] Donald avrebbe qualcosa di più di un’amicizia con la sua nuova musa, l’influencer complottista Laura Loomer. E il figlio, Donald Jr, sarebbe stato beccato a una cena intima con una ricca ereditiera della Florida.

L’ex presidente è finito al centro dei rumors dopo che Loomer, giornalista e suprematista bianca seguita da oltre un milione di follower su X, è diventata una presenza fissa agli eventi di Trump: l’influencer lo segue ovunque, ha viaggiato con lui in aereo per accompagnarlo a Philadelphia, in vista del confronto tv con Kamala Harris, e alla cerimonia in ricordo degli attacchi terroristici dell’11 settembre. Dell’ex first lady Melania neanche l’ombra.

Sui social circolano foto in cui si vede Trump cingere il fianco di Loomer, durante un evento a Mar-a-Lago, in un modo che ha alimentato il gossip. Adesso si è aggiunto il figlio, con una storia corredata di foto e testimonianze, seppure anonime. Il tabloid inglese conservatore Daily Mail, sempre molto vicino a Trump, ha mostrato una foto paparazzata in cui Donald Jr, 46 anni, short, maglietta, cappello con visiera, è a cena con Bettina Anderson, 37, filantropa, co-fondatrice di The Paradise Fund, charity impegnata nel promuovere l’istruzione scolastica tra i bambini più poveri.

[…] nella foto Bettina e Donald Jr sembrano molto in sintonia. […] Secondo testimoni, Donald Jr ha poi baciato Anderson più volte e alla presenza di altre persone. La fidanzata di Trump Jr, Kimberly Guilfoyle, 55 anni, sarebbe stata tenuta all’oscuro di tutto.

[…] Il gossip può avere impatto sulla immagine dei Trump tra gli elettori conservatori e gli evangelici?

Probabilmente no, anche perché padre e figlio hanno matrimoni alle spalle, ma qualcuno si è posto il problema di cosa fare politicamente della fidanzata, legata ufficialmente a Donald Jr dal 2018: anche se la storia con il figlio dell’ex presidente fosse finita, nessuno pensa di liquidare Kimberly su due piedi, visto che si è impegnata a fondo nella campagna del tycoon e aspira a un ruolo di primo piano nel caso di vittoria alle elezioni.

