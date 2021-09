I TALEBANI MEJO DE BRUCE LEE - LA PROPAGANDA DELLA TV DI STATO AFGHANA CHE HA MANDATO IN ONDA IL VIDEO DI UNA SFILATA DI ARMI E DI COMBATTENTI CHE SI ESIBISCONO CON LE ARTI MARZIALI - LA PARATA E' DURATA 40 MINUTI E SI E' SVOLTA A KANDAHAR DAVANTI AI LEADER SEDUTI A GUARDARE IN UNO STAND IMPROVVISATO: "LE ARMI, BOMBE E GIUBBOTTI SUICIDA SERVIRANNO PER "DISTRUGGERE I VEICOLI ORDINARI E BLINDATI DEL NEMICO" - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Parata di armi a Kandahar

Sulla tv di stato afghana, i talebani hanno mandato in onda il filmato di una parata di armi, giubbotti per attacchi suicida e bombe, alternandoli a filmati in cui i combattenti davano prova delle loro tecniche.

Una voce fuori campo intanto presentava «l’industria militare dei mujaheddin» per «distruggere i veicoli ordinari e blindati del nemico». La processione, che si è svolta a Kandahar davanti ai leader talebani, seduti a guardare in uno stand improvvisato, è durata 40 minuti.

Parata di armi a Kandahar 3

I talebani hanno anche pubblicato un video di propaganda in cui combattenti jihadisti esi esibiscono nelle arti marziali e in tecniche di combattimento. Nel filmato, sfondano tavole di legno a calci, distruggono oggetti in ceramica a pugni e mettono in scena intense scene di combattimento di karate.

Nel video, diffuso dai leader talebani sui social, si vedono anche altri combattenti esercitarsi con le armi da fuoco.

Combattenti talebani 3 Combattenti talebani 2 Combattenti talebani Combattenti talebani 4 Combattenti talebani 5 Parata di armi a Kandahar 2