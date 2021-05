IL TALENTO DI ESSERE VIP – IL CINEMA AGONIZZANTE PUNTA SUI VIP PER ATTIRARE PUBBLICO. MA NON ESSENDO ATTORI RECITANO DA CANI - MA COSA C’È DI MEGLIO DI “DIVETTA LEOTTA” PER RICHIAMARE I PIPPAROLI IN SALA A NATALE? - PIERÒ PELÙ DEBUTTA NELLA BLACK COMEDY “I CASSAMORTARI”, DIRETTO DA CLAUDIO AMENDOLA MENTRE IN AUTUNNO VEDREMO L’ESORDIO DI FRANCESCO GABBANI – TOMMASO PARADISO, TRA UN DRINK E UN ALTRO, SI È DEDICATO ALLA REGIA DI…

Francesca D’Angelo per “Libero quotidiano”

emma gli anni piu' belli 4

«Ma questo che c' azzecca?». Ce lo siamo chiesti più volte, durante le Giornate del cinema (4-5 maggio), e se lo domanderà a breve anche il pubblico, quando tornerà nelle sale e vedrà cantanti, youtuber, giornalisti e influencer promossi sul campo ad attori. Complici la pandemia, il lockdown e la crisi economica, il sacro fuoco della recitazione sta infatti folgorando sulla Via di Damasco sempre più gente.

la donna per me 1

Nomi insospettabili, con alle spalle carriere brillanti in tutt' altri ambiti, arrivano a 40/50 anni e capiscono che il cinema li chiama. È questa la loro strada: sentono il profumo del palco, la magia del set e non resistono. Tentano l' avventura. Qualcuno addirittura tira subito dritto aspirando alla regia. D' altronde dalla loro hanno una granitica certezza: la notorietà che, di questi tempi, vale forse più del talento.

francesco gabbani 3

Il nome può infatti richiamare nelle sale molta più gente di quanto riuscirebbe un bravo attore italiano e oggi le major hanno un disperato bisogno di rimpolpare i cinema. Così, eccoci qua a raccontarvi di una nuova stagione cinematografica foriera di tanti attori-non attori. Partiamo da quello che ci ha colpito di più: Piero Pelù. El diablo della musica debutta nella black comedy I cassamortari: si tratta del terzo film da regista di Claudio Amendola e ha per protagonista una famiglia che gestisce una società di pompe funebri. Pelù non si limiterà a firmare le musiche: sarà anche nel film, insieme ai protagonisti principali Massimo Ghini, Lucia Ocone, Gian Marco Tognazzi.

emma gli anni gabriele muccino 1

Esordisce come attore anche il cantante Francesco Gabbani: lo vedremo in autunno nel film La donna per me. La storia gioca sui loop temporali: un fidanzatino prossimo al matrimonio si sveglia, ogni giorno, in una vita parallela diversa. L' unico elemento costante è che, in queste differenti vite, non è mai legato sentimentalmente alla propria compagna Laura. Ecco, di paradosso in paradosso, spunta pure un Gabbani attore.

diletta leotta

Di certo, però, ha osato molto di più Tommaso Paradiso che a fine dicembre ha terminato di girare il suo primo film da regista: Sulle nuvole, storia di un cantante in crisi (viva l' originalità). E che dire di Emma? Nel film di Gabriele Muccino Gli anni più belli la star di Amici aveva un ruolo decisivo e ora ha accettato di recitare anche nella serie tv ispirata al film. Ma non ci sono solo i cantanti.

sulle nuvole tommaso paradiso

Recentemente abbiamo visto l' influencer Giulia De Lellis avere una parte di primo piano nel film Genitori vs influencer, a Natale invece Diletta Leotta sarà in Chi ha incastrato Babbo Natale?, interpretato da Diego Abatantuono. Dulcis in fundo, il Milanese imbruttito. In molti si sono chiesti se il suo annuncio di un film, Mollo tutto e apro un ciringuito, fosse una gag: ebbene, non lo era. Il film è davvero nel listino di Medusa, per la gioia dei fan.

giulia de lellis genitori vs influencer 3

Il cinema sta insomma cercando nuove volti e nuove strategie di promozione e alcune trovate, come il Pelù cassamortaro, non dispiacciono affatto sulla carta. Tuttavia bisogna capirsi perché un conto è il cameo vip o la trovata creativa, un altro è dare vita a una nuova prassi di casting. Il rischio è infatti di togliere spazio a chi, il mestiere dell' attore, sa farlo per davvero o ai giovani che, prima di arrivare a un provino, si sono fatti il mazzo.

tommaso paradiso la donna per me piero pelu' 2 piero pelu' 1 francesco gabbani 2 emma gli anni piu' belli 3 diletta leotta piero pelu' 3 giulia de lellis genitori vs influencer giulia de lellis genitori vs influencer 2 francesco gabbani emma gli anni piu' belli piero pelu' 4 sULLE NUVOLE