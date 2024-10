TAMARRI E NEOMELODICI IN "LUTTO": CHIUDE IL CASTELLO DELLE CERIMONIE – AVVIATO L’ITER PER LA CONFISCA DELL’HOTEL "LA SONRISA" A SANT'ANTONIO ABATE, TEATRO DI MATRIMONI TRASH DIVENTATI UN CULT DELLA TRASMISSIONE DI REAL TIME, “IL CASTELLO DELLE CERIMONIE” – LA FAMIGLIA POLESE, PROPRIETARIA DELLA STRUTTURA, È ACCUSATA DI AVER COSTRUITO, ATTORNO E DENTRO LA SONRISA, IN MANIERA ININTERROTTA E ABUSIVA FINO A QUANDO…

Estratto dell’articolo di Fiorangela d'Amora per www.ilmattino.it

imma polese e il marito 4

Il Castello delle Cerimonie chiude, avviato l'iter per la confisca di strutture e terreni dopo la pronuncia sulla lottizzazione abusiva dell'opera diventata, nel frattempo, un cult per la tv trash italiana. Un destino già scritto dopo il Comune di Sant'Antonio Abate, territorio dove sorge il Grand Hotel La Sonrisa, ad aver approvato gli atti di indirizzo per avviare l'acquisizione del bene, in vista del successivo cronoprogramma per liberare immobili e terreni. […]

la sonrisa il castello delle cerimonie 4

A rendere le cerimonie simbolo di eccesso e divertimento il reality che ha consacrato una realtà diventata moda per chi sogna una festa da favola. Protagonisti sono gli sposi con i loro desideri eccentrici, le bambine che ricevono il sacramento della comunione e soprattutto loro, donna Imma e Matteo eredi di don Antonio Polese e della moglie Rita Greco.

imma polese e il marito 3

[…] La famiglia Polese ha versato in questi otto mesi al Comune un canone per l'occupazione del suolo senza titolo di 29mila euro al mese, annunciando l'intenzione di far ricorso anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma la storia giudiziaria che ha portato a quest'epilogo è piuttosto lunga. Dal 1979 fino al 2011 secondo la Procura, attorno e dentro la Sonrisa si è costruito in maniera ininterrotta e abusiva. Per almeno tre decenni, quella che prima era solo un campagna è diventata la mecca per sposi eccentrici e festeggiamenti in grande stile.

la sonrisa il castello delle cerimonie 3

Nessun titolo autorizzatorio, aveva decretato nel 2016 una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, da pochi giorni esecutiva. Ci sono voluti otto anni per arrivare alla lettura della sentenza di Cassazione, cui si era appellata la famiglia Polese dopo la Corte d'Appello. In 32 anni sono andati prescritti i reati di abusivismo edilizio, per i quali erano stati condannati Rita Greco, moglie di Antonio Polese che per il pubblico della serie tv era diventato il Boss delle Cerimonie, e il fratello del patron, Agostino Polese, meno noto del primo ma con il ruolo di amministratore della società.

imma polese e il marito 1

Alla morte di Antonio Polese nel 2016, a ereditare l'impero di famiglia la figlia Imma Polese e il marito Matteo Giordano.

[…] Da febbraio fino ad oggi le cerimonie sono proseguite ed altre sono in programma almeno fino al 2025. Ad oggi chi ha prenotato viene rassicurato, ma non ci sono tempi certi. Quando calerà il sipario sul Castello Delle Cerimonie sarà una vera e propria catena di montaggio a interrompersi fatta di neomelodici, artisti, giocolieri, acrobati, fuochisti, cuochi, camerieri.

[…]

la sonrisa il castello delle cerimonie 1 la sonrisa il castello delle cerimonie 2 grand hotel la sonrisa 10 grand hotel la sonrisa 11 il boss delle cerimonie sposi la sonrisa 638x425 grand hotel la sonrisa 5 grand hotel la sonrisa 2 grand hotel la sonrisa 8 GRAND HOTEL LA SONRISA grand hotel la sonrisa 9 grand hotel la sonrisa 12 grand hotel la sonrisa 13 imma polese e il marito 2