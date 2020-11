TAMMURRIATA NERISSIMA - A NAPOLI ALCUNI IMMIGRATI NIGERIANI FANNO UNA FESTA PER STRADA FREGANDOSENE DELLE NORME ANTI-COVID - QUANDO ARRIVA LA POLIZIA, INIZIANO A LANCIARE OGGETTI E AGGREDISCONO GLI AGENTI: IN OTTO SONO STATI FERITI – MANNA PER LA LEGA, CHE INFATTI RILANCIA SUBITO IL FILMATO SUI SOCIAL: “È UNA VERGOGNA INAUDITA” - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

napoli, gruppo di nigeriani in festa aggredisce la polizia 2

Una festa finita nel peggiore dei modi: otto agenti feriti. È successo a Napoli, in via Michele Morelli, dove nella notte dell'1 novembre era in corso una festa di immigrati nigeriani. Intervenuti polizia e carabinieri per fermare il tutto, in vista delle nuove limitazioni anti-Covid, gli immigrati hanno opposto resistenza.

Secondo quanto riferito dal Mattino, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di festeggiamenti in corso ai quali partecipava un folto gruppo di persone che, all'arrivo delle forze dell'ordine, ha iniziato a lanciare oggetti. Motivo, questo, per cui è stato molto difficile riportare la calma. Una notizia che ha mandato su tutte le furie la Lega che ha rilanciato il video dell'accaduto con il commento: "È una vergogna inaudita".

