GALEOTTA FU LA LEOTTA - DIETRO LA ROTTURA TRA LA SORELLA DI BELEN E MOSER C'E' DILETTA - COME RIVELA ‘OGGI’, LE INCOMPRENSIONI SI SAREBBERO CREATE ANCHE PER LE ATTENZIONI DA PARTE DELL’EX CICLISTA NEI CONFRONTI DELLA CONDUTTRICE. QUANDO SI SONO INCROCIATI IN COSTA SMERALDA LUI NON AVREBBE MAI STACCATO GLI OCCHI DA DILETTA “SPRECANDOSI IN COMPLIMENTI ED ESPLICITE MANIFESTAZIONI DI AMMIRAZIONE”. LA REAZIONE DI CECILIA RODRIGUEZ SAREBBE STATA FURIBONDA…