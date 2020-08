31 ago 2020 19:16

UN TAMPONE A MISURA DI BAMBINO – IN AUSTRIA LE SCUOLE HANNO RIAPERTO E GLI ALUNNI SI SONO SOTTOPOSTI A UN TEST CHE NON PREVEDE IL FASTIDIOSO BASTONCINO INFILATO NEL NASO – I PICCOLI FANNO SEMPLICEMENTE UN GARGARISMO CON UNA SOLUZIONE DI SALE E ZUCCHERO PER UN MINUTO E POI SPUTANO TUTTO IN UNA PROVETTA – IN ITALIA SI È SCELTO UN’ALTRA STRADA: AGLI STUDENTI NON SI FA NÉ L’UNO NÉ L’ALTRO…