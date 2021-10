5 ott 2021 19:19

I TAMPONI SONO A PAGAMENTO PER TUTTI? – LUCIANO NOBILI (ITALIA VIVA) RACCONTA ALLE “IENE” DELLA FILA AL PRESIDIO MEDICO DI PALAZZO SAN MACUTO, DOVE SI FANNO I TEST AI PARLAMENTARI: “NE FANNO ALMENO 200 A SETTIMANA”: "MOLTI COLLEGHI LO USANO COME STRUMENTO PER IL GREEN PASS. M’HA FATTO UN PO’ SPECIE PERCHÉ CHIEDIAMO A TUTTI DI VACCINARSI" - NON SOLO: FICO SOSTIENE CHE LI PAGA IL FONDO ASSICURATIVO DEL PARLAMENTO. MA C’È QUALCOSA CHE NON TORNA - IL SERVIZIO NELLA PUNTATA DI STASERA