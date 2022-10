LA TANA DEGLI ORCHI - CI SONO SETTE ITALIANI TRA I MEMBRI DI "THE LOVE ZONE", UNA COMMUNITY ONLINE CON 45MILA ISCRITTI CHE DIFFONDEVA MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO, TRA CUI "LEZIONI" DI ADESCAMENTO DI RAGAZZINI, "MANUALI" CHE INSEGNAVANO COME DIVENTARE PREDATORI E FILMATI, AUDIO E CHAT, CON VITTIME GIOVANISSIME CHE VENIVANO STUPRATE - IL SITO AVEVA REGOLE FERREE E PER ACCEDERE BISOGNAVA DIMOSTRARE DI...

pedopornografia 1

Estratto dell'articolo di Michela Allegri per “il Messaggero”

Lezioni di pedofilia e di adescamento di ragazzini, manuali che insegnavano come diventare perfetti predatori, ma anche una mole gigantesca di filmati, fotografie, audio, chat proibite, con vittime giovanissime che venivano stuprate, molestate, immortalate e poi date in pasto alla rete. Tutto questo si trovava in un social nel dark web: The Love Zone, una community online fondata in Australia e sgominata dall'Fbi.

pedopornografia 3

Gli iscritti, che caricavano e scaricavano in continuazione materiale osceno e illegale, erano tantissimi: 45mila. Tra loro, sette italiani che adesso rischiano di finire sotto processo con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla diffusione di materiale pedopornografico. Il social garantiva il completo anonimato e, a seconda della quantità di file prodotti, si saliva di livello nella scala gerarchica.

Tra gli organizzatori, con qualifica di «Svip member» - come si legge nel capo di imputazione -, c'era uno degli italiani finiti sotto inchiesta. […]

pedopornografia 2

LA COMMUNITY

Dalle indagini è emerso che le regole per l'accesso al social vietato erano «ferree»: era necessario dimostrare di essere produttori e consumatori abituali di filmati vietati. A garantire segretezza e anonimato, invece, era la rete Tor. […] L'inchiesta su The Love Zone, gigantesca, si è svolta praticamente in tutto il mondo, da quando la polizia australiana e l'Fbi hanno inviato ai Paesi interessati le notizie di reato a carico degli utenti del social choc. […]

pedopornografia

I 7 italiani, arrestati nel 2017 per possesso di materiale pedopornografico, sono già stati condannati per i file trovati all'interno dei loro pc: nel computer di uno di loro sono stati trovati 3.100 documenti, tra foto e video con bambini, anche registrati direttamente dall'imputato. Ora, però, rischiano tutti quanti una nuova condanna con l'accusa di associazione a delinquere. […]