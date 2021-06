TANTE PALLE IN UNA BUCA - IN SUDAFRICA, DOVE LA POLIGAMIA È AMMESSA AD ALCUNE CONDIZIONI, È STATA PRESENTATA UNA PROPOSTA DI LEGGE PER CONSENTIRE ANCHE ALLE DONNE DI SPOSARE PIÙ DI UN PARTNER – UN PRIMO PASSO VERSO LA PARITÀ CHE HA TROVATO NEGLI STESSI POLIGAMI L’OPPOSIZIONE PIÙ FEROCE: “LA DONNA NON PUÒ ASSUMERE IL RUOLO DEL MASCHIO. L'UOMO DOVRÀ PRENDERE IL SUO COGNOME? INAUDITO!"

Fa discutere in Sudafrica una proposta di legge per consentire alle donne di sposare più di un uomo. Il governo ha infatti proposto di legalizzare la poliandria come parte di un piano più ampio di riforma di Marriage Act. L'uomo d'affari e personaggio televisivo Musa Mseleku, protagonista di un reality show sudafricano sulla sua famiglia poligama e le sue quattro mogli, è contrario alla mossa, ha detto la BBC.

Il leader dell'opposizione African Christian Democratic Party (ACDP) Kenneth Meshoe ha affermato che la legge «distruggerebbe la società» se gli stessi diritti matrimoniali fossero estesi alle donne, secondo quanto riportato dall'Independent.

Il professor Collis Machoko ha dichiarato alla pubblicazione che le obiezioni riguardano «il controllo», aggiungendo: «Le società africane non sono pronte per la vera uguaglianza. Non sappiamo cosa fare con le donne che non possiamo controllare».

Ha fatto ricerche sulla poliandria in Zimbabwe, il suo paese di nascita, parlando con 20 donne che la praticavano nonostante la pratica fosse socialmente tabù e non legalmente riconosciuta. La legge attualmente consente a un uomo di prendere più di una moglie e gli attivisti per i diritti di genere hanno chiesto al governo di rendere legale la poliandria nell'interesse dell'uguaglianza di genere.

Una donna spesso avvia relazioni in poliandria, invitando i mariti a unirsi alla sua unione. Alcuni dei co-mariti pagano il prezzo della sposa o contribuiscono al suo sostentamento. Alcuni uomini hanno affermato di non soddisfare sessualmente le loro mogli, mentre altri hanno affermato che era dovuto all'infertilità.