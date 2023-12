E TANTI SALUTI ALLA TREGUA – SECONDO FUNZIONARI DELLA CASA BIANCA CHE HANNO PARLATO ALLA CNN, L'ATTUALE OPERAZIONE MILITARE DI TERRA A GAZA “DURERÀ DIVERSE SETTIMANE”. POI “ENTRO GENNAIO” ISRAELE PASSERÀ A UNA STRATEGIA “A BASSA INTENSITÀ E IPERLOCALIZZATA” CHE PRENDA DI MIRA MILITANTI E LEADER DI HAMAS – TEL AVIV REVOCA IL VISTO AL COORDINATORE UMANITARIO DELLE DELL'ONU, LYNN HASTINGS: “NON RIMARREMO PIÙ IN SILENZIO DI FRONTE AI PREGIUDIZI DELLE NAZIONI UNITE”

benjamin netanyahu

++ FONTI USA, ATTUALE OPERAZIONE A GAZA FINIRÀ A GENNAIO ++

(ANSA) - L'attuale operazione di terra a Gaza "durerà diverse settimane" e poi "entro gennaio" Israele passerà ad una strategia "a bassa intensità e iperlocalizzata" che prenda di mira militanti e leader di Hamas. Lo riferiscono alti funzionari della Casa Bianca alla Cnn.

++ ISRAELE REVOCA VISTO A COORDINATORE UMANITARIO ONU ++

(ANSA) - Israele ha revocato il visto al coordinatore umanitario delle Nazioni Unite, Lynn Hastings. Lo ha annunciato su X il ministro degli affari esteri israeliano, Eli Cohen. "Non rimarremo più in silenzio di fronte ai pregiudizi delle Nazioni Unite", ha scritto in un post.

Lynn Hastings

In dettaglio, secondo il ministro Lynn Hastings, che è vice coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente e coordinatore residente delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, non si è pronunciata contro Hamas per gli atti commessi durante l'attacco del 7 ottobre.

ANTONY BLINKEN BENJAMIN NETANYAHU BENJAMIN NETANYAHU