CON TANTI UMANI CAPRE ERA ORA CHE ARRIVASSE UNA CAPRA DAL VOLTO UMANO - L’ANIMALE E’ NATO IN INDIA, IN UN VILLAGGIO DEL RAJASTHAN: E’ SENZA MUSO E CON UNA RARA MUTAZIONE GENETICA, CHE LO FA ASSOMIGLIARE A UN ANZIANO - GLI ABITANTI ORA LO ADORANO COME UNA DIVINITÀ - VIDEO

Da https://www.lastampa.it/

INDIA - UNA CAPRA DAL VOLTO UMANO

Una capra nera con un volto decisamente simile a quello umano. Nel Rajasthan in India, una capra è passata agli onori della cronaca per il suo inquietante aspetto. Le sue fotografie sono diventati rapidamente virali e ora l'animale viene addirittura venerato come un dio.

E pensare che quando gli abitanti del villaggio di Nimodia, alla periferia di Jaipur, dov'è nata, pensavano fosse vittima di una maledizione. La capra, infatti, mostra i segni evidenti di una rara mutazione genetica che ha intaccato la sua struttura facciale, facendolo assomigliare incredibile ad un uomo anziano.

Secondo quello che ha raccontato il suo proprietario Mukeshji Prajapap, e come si può vedere nel video, la capra senza muso sporgente fa anche fatica a camminare e inciampa in continuazione. Ma per il resto si comporta come qualsiasi altra capretta: rumina e agita la coda.

La sua nascita è stata subito vista come un presagio, un segno di Dio. Se positivo o negativo ancora non si è capito. In realtà non si conosce la gravità dello stato di salute di questa capra mutante, se sopravviverà a lungo e se potrà avere una vita normale. Sicuramente il raro difetto condizionerà la sua esistenza, che già di per sé è un miracolo: feti con malformazioni di questa portata tendono infatti a morire ancor prima della nascita.

L'anno scorso, nelle Filippine, una capra ha dato alla luce un cucciolo dall'aspetto altrettanto insolito, senza pelliccia con la pelle lucida e pallida tanto da sembrare «metà umano, metà maiale», sopravvissuto solo per poche ore.