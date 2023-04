TANTO RUMORE PER NULLA - FINISCE ARCHIVIATA L’INCHIESTA CHE VEDEVA FEDEZ E ROSA CHEMICAL ACCUSATI DI ATTI OSCENI PER IL BACIO E IL TWERKING SUL PACCO DEL SIGNOR FERRAGNI - IL GIP HA ARCHIVIATO PERCHÉ LE IMMAGINI SONO STATE TRASMESSE IN FASCIA NON PROTETTA MA ANCHE PERCHÉ IL CONCETTO DI “COMUNE SENSO DEL PUDORE” SI È EVOLUTO NEL TEMPO: OGGI UN ADOLESCENTE TROVA ONLINE TUTTO IL PORNO CHE VUOLE, FIGURIAMOCI SE PUO’ ESSERE TRAVIATO DA UNA “LIMONATA” TRA DUE FLUIDI…

Estratto dell’articolo di Giuseppe Guastella per il “Corriere della Sera”

Ore 22.50: farlo per finta a Sanremo non è reato. A quell’ora non ci sono, o non dovrebbero esserci, bimbi a guardare in tv Fedez e Rosa Chemical che mimano un amplesso. Dopo le polemiche per la performance dei due cantanti all’ultima serata del Festival, finisce archiviata l’inchiesta che vedeva entrambi accusati di atti osceni.

Probabilmente lo show di Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Roncati, non era previsto e forse neppure Fedez sapeva che sarebbe stato coinvolto. […] Terminato il brano gli stampa un bacio sulla bocca. […] alcuni esposti arrivano al pm di Imperia Barbara Bresci che, però, ne chiede l’archiviazione ritenendo che l’accaduto non ha offeso «il senso comune del pudore» ed aveva «finalità di puro spettacolo».

Anche l’Agicom archivia in quanto la scena era «abbondantemente al di fuori della fascia oraria protetta», che va dalle 16 alle 19, e perché «il registro creativo e la tonalità emotiva» del contesto sono «idonei a stemperarne le criticità» impedendo che «assuma contorni morbosi o scivoli in una volgarità fine a sé stessa».

La stessa canzone, sottolinea l’Authority, a dire di Rosa Chemical, veicola amore e sesso «in una ottica di libertà» come avviene in «numerose performance artistiche» con «allusioni sessuali». Può non essere di buon gusto, ma va ricondotta «nel diritto di espressione artistica quale corollario della libertà di manifestazione del pensiero».

[…] i legali di Fedez […] hanno affermato che le immagini apparse in tv non possono essere considerate «una volgarità fine a sé stessa» contraria al comune senso del pudore perché questo concetto si è evoluto nel tempo e oggi un adolescente trova online canzoni e video sessualmente spinte […] I legali hanno prodotto un video di Fantastico 10 del 1989 in cui anche Renato Zero aveva fatto twerking su uno spettatore senza che accadesse nulla. Il gip ha archiviato perché le immagini sono state trasmesse in fascia non protetta.

