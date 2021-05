TARMA E GESSO! SIETE PRONTI A CAMBIARE ABITUDINI ALIMENTARI?ARRIVA L’OK DELLA UE AL PRIMO INSETTO COME ALIMENTO: È LA TARMA DELLA FARINA – GLI STATI HANNO AUTORIZZATO LA COMMERCIALIZZAZIONE DOPO LA VALUTAZIONE DELL’EFSA…

tarme della farina

(ANSA) Gli Stati membri dell'Ue hanno autorizzato la commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, meglio note come tarme della farina. E' il primo ok dell'Ue a un insetto come alimento, che arriva a seguito della valutazione scientifica da parte dell'Efsa.