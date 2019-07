AL TAVOLO CON SAVOINI C’ERA ANCHE UN FUNZIONARIO PUBBLICO RUSSO? – IL PUZZLE IN MANO ALLA PROCURA DI MILANO CHE INDAGA SUI PRESUNTI FINANZIAMENTI ALLA LEGA: GLI ITALIANI ERANO SAVOINI, MERANDA E VANNUCCI. DALL’ALTRA PARTE SI SAPEVA SOLTANTO DELLA PRESENZA DEL MANAGER YLIA YAKUNIN, MA FORSE C’ERA ANCHE UN ALTRO RUSSO…

Ferruccio Sansa per “il Fatto Quotidiano”

Una foto del novembre 2016 tratta dal profilo Facebook di Claudio D’Amico con Salvini e Savoini

Il puzzle si compone. I pm milanesi e gli investigatori della Guardia di Finanza avrebbero identificato un altro russo - il secondo - presente alle 9,30 del 18 ottobre scorso all' hotel Metropol di Mosca. Il nome è avvolto ancora dal riserbo, ma sembra trattarsi di un pubblico funzionario.

GIANLUCA SAVOINI - FRANCESCO VANNUCCI - ALEKSANDR DUGIN

Anche da qui viene l' ipotesi di reato, corruzione internazionale, scritta sul fascicolo dell' indagine condotta dai pm Fabio De Pasquale, Gaetano Ruta e Sergio Spadaro. La presenza di un rappresentante dello Stato russo darebbe una luce diversa all' incontro di ottobre. Certo, occorre sapere se l' uomo fosse presente in veste ufficiale (e su mandato di chi). Finora alla ricostruzione del famoso incontro mancavano tasselli fondamentali. Si conoscono ormai le identità degli italiani presenti: oltre a Gianluca Savoini (presidente di Lombardia- Russia), c' erano l' avvocato Gianluca Meranda e Francesco Vannucci, ex impiegato del Monte dei Paschi di Siena.

gianluca meranda

Dall' altra parte del tavolo si sapeva soltanto della presenza di Ylia Anreevich Yakunin, un manager vicino all' avvocato Vladimir Pligin (che la sera prima avrebbe ospitato nel suo studio un incontro tra Matteo Salvini e il vicepremier russo con delega all' Energia Dimitry Kozak). Ma si trattava, appunto, di un manager, una figura del mondo dell' imprenditoria privata, pur se con legami al Cremlino. La presenza di un pubblico funzionario potrebbe agganciare l' incontro al governo russo.

SAVOINI D AMICO

È un momento importante per l' inchiesta che fa tremare la Lega. Per definire meglio il quadro i pm sembrano decisi a sentire come persona informata sui fatti (non è indagato) Ernesto Ferlenghi: la sera precedente all' incontro del Metropol, il manager Eni e presidente di Confindustria Russia era presente con Matteo Salvini e Savoini a una cena organizzata da Luca Picasso (direttore di Confindustria Russia, neppure lui indagato). Anche la versione di Picasso potrebbe presto essere oggetto di interesse da parte dei magistrati milanesi. Ferlenghi potrebbe fornire ai pm dettagli importanti per ricostruire l' agenda della delegazione italiana a Mosca.

FRANCESCO VANNUCCI

Savoini, Meranda e Vannucci, infatti, essendo indagati hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere ai pm. Ma Ferlenghi come testimone è obbligato a rispondere e a dire la verità. Intanto le indagini proseguono su altri fronti. C' è da esaminare la grande mole di materiale sequestrato agli indagati nelle scorse settimane.

matteo salvini e gianluca savoini a villa abamelek

Un lavoro che richiederà tempo. Mesi, forse. Non solo: dagli accertamenti sulle celle telefoniche in Italia e dalle informazioni per esempio acquisite dalle compagnie aeree potranno arrivare altri elementi utili. Poi, certo, ci sarebbe da indagare anche in Russia, ma finora non sono state avanzate richieste di rogatoria. Difficile dire se le autorità moscovite sarebbero disposte a collaborare. I rapporti tra autorità giudiziarie sono regolate da una convenzione di assistenza giudiziaria che risale al 1959, in piena epoca sovietica.

