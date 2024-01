TAYLOR SWIFT, UN’ALTRA CHE PENSA DI POTERSI RIPULIRE LA COSCIENZA CON I SOLDI – LA CANTANTE HA FATTO SAPERE DI AVER COMPENSATO LE EMISSIONI DI CO2 DEI SUOI VIAGGI IN JET PRIVATO PER ANDARE A TROVARE IL FIDANZATO TRAVIS KELCE – IN REALTÀ QUESTI CREDITI, EMESSI PRIVATAMENTE, SONO SOLO UNA PARACULATA PER RICCONI - IL "WALL STREET JOURNAL": "LE COMPENSAZIONI NON RIDUCONO LA CO2, MA PROMUOVONO L'ILLUSIONE CHE UN MONDO A ZERO EMISSIONI SIA POSSIBILE" - COME FUNZIONA

Articolo di “The Wall Street Journal”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Nessuno sfugge alla polizia climatica di questi tempi, compresa Taylor Swift. La pop star è stata recentemente criticata per le emissioni di CO2 prodotte durante i suoi frequenti viaggi su un jet privato per vedere il suo fidanzato Travis Kelce giocare con i Kansas City Chiefs. Ma non c'è da preoccuparsi. Un portavoce dell'artista ha dichiarato che la Swift ha acquistato delle compensazioni di carbonio.

Ah, sì, le compensazioni. La mega-star si unisce a un gruppo sempre più numeroso di aziende e Paesi che utilizzano queste indulgenze climatiche per compensare le proprie emissioni di CO2. Questi crediti emessi privatamente permettono di fingere di ridurre le emissioni anche quando non è così. Sebbene i crediti abbiano un valore finanziario fittizio, il loro scopo principale è quello di sviare le critiche – scrive il WSJ nel suo editoriale.

I crediti sono simili alle materie prime, in quanto possono essere scambiati. Di solito sono denominati in dollari o euro per tonnellata metrica. Il mese scorso la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha proposto una guida per le aziende che desiderano quotare i derivati dei crediti di carbonio per la negoziazione. Ma a differenza, ad esempio, del petrolio, le quote di carbonio non hanno intrinsecamente un valore economico.

Sono una creazione politica che permette alle aziende e ai Paesi - e ora anche alle celebrità - di dare un segnale. Se un produttore vuole affermare che sta riducendo le emissioni, può acquistare un credito piuttosto che usare meno gas o energia a carbone. Invece di volare in aereo commerciale, la Swift può acquistare crediti per compensare i viaggi sul suo aereo Dassault da 40 milioni di dollari. Le compensazioni di carbonio non riducono significativamente le emissioni, ma promuovono l'illusione che un mondo a zero emissioni sia possibile.

Le aziende ecologiche e i Paesi in via di sviluppo possono generare crediti per progetti che presumibilmente riducono le emissioni di CO2. Possono poi vendere i loro crediti alle aziende e ai Paesi che devono ridurre le loro emissioni per raggiungere i loro obiettivi climatici. I crediti vengono verificati e convalidati da terzi, anche se il mercato è frammentato e in gran parte non regolamentato.

Anche le banche di Wall Street acquistano e sottoscrivono questi crediti e ne facilitano la negoziazione. L'anno scorso JPMorgan Chase ha deciso di investire più di 200 milioni di dollari per acquistare crediti da aziende che lavorano per rimuovere la CO2 dall'atmosfera.

Si possono fare ancora più soldi con le compensazioni di carbonio per preservare gli alberi, che potrebbero comunque non essere abbattuti. Il mese scorso l'azienda di legname Weyerhaeuser si è vantata di aver raggiunto un accordo per la vendita di quasi 32.000 crediti di carbonio al prezzo di 29 dollari per credito. I crediti generati dal mancato disboscamento possono essere ancora più redditizi delle vendite di legname.

La Guyana sta generando milioni di crediti di carbonio per preservare la foresta pluviale, che difficilmente verrà disboscata in ogni caso perché priva di terreni ricchi per la produzione agricola. Nel 2022 il Paese sudamericano ha venduto 37,5 milioni di compensazioni di carbonio alla Hess Corp. per almeno 750 milioni di dollari e ora sta cercando di vendere crediti ai Paesi che cercano di rispettare gli impegni assunti a Parigi in materia di clima.

La Svizzera ha firmato accordi bilaterali con Ghana, Senegal, Dominica, Vanuatu e Perù per acquistare crediti per progetti di sviluppo economico, come l'installazione di stufe più efficienti e il sostegno alla produzione di riso "sostenibile". Questi crediti sono essenzialmente aiuti esteri, ma aiutano i Paesi a raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima.

La Swift è una brillante intrattenitrice e donna d'affari, e i suoi voli in jet privato non sono nulla di cui sentirsi in colpa. Potrebbe seguire il suo stesso consiglio e scrollarsi di dosso le critiche sul clima senza farsi illusioni sull'offset.

