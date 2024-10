TE LO DO' IO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO - PER AMAZON, GOOGLE E MICROSOFT E' FINITA L'ERA "GREEN": ORA PUNTANO SULL'ENERGIA NUCLEARE – SECONDO IL "NEW YORK TIMES", LE GRANDI AZIENDE TECNOLOGICHE, CHE IN PRECEDENZA AVEVANO PUNTATO SU EOLICO E SOLARE, STANNO INVESTENDO MILIARDI DI DOLLARI NELL'ENERGIA NUCLEARE COME FONTE DI ELETTRICITÀ PRIVA DI EMISSIONI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ALTRE ATTIVITÀ. ANCHE L’AMMINISTRAZIONE BIDEN ACCELERA LO SVILUPPO DI NUOVI PROGETTI DI ENERGIA NUCLEARE...

Articolo di “The New York Times”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Microsoft, Google e Amazon hanno recentemente stretto accordi con operatori e sviluppatori di centrali nucleari per alimentare il boom dei data center, che forniscono servizi di elaborazione dati a piccole e grandi aziende. La domanda è accelerata a causa dei grandi investimenti che queste e altre aziende tecnologiche hanno fatto nell'intelligenza artificiale, che richiede molta più potenza rispetto alle aziende tecnologiche più convenzionali come i social media, lo streaming video e le ricerche sul Web.

Microsoft ha accettato di pagare una società energetica per rilanciare la centrale nucleare chiusa di Three Mile Island in Pennsylvania. E questa settimana, Amazon e Google hanno dichiarato di volersi concentrare su una nuova generazione di piccoli reattori modulari. Questa tecnologia non è ancora stata commercializzata con successo, ma gli esperti di energia affermano che potrebbe essere più economica e facile da costruire rispetto ai grandi reattori nucleari che gli Stati Uniti hanno costruito dagli anni '50.

Le grandi aziende tecnologiche, che in precedenza avevano investito molto nell'energia eolica e solare, ora stanno gravitando verso l'energia nucleare perché vogliono energia disponibile 24 ore su 24 senza produrre emissioni di gas serra.

L'energia eolica e solare non contribuiscono al cambiamento climatico, ma non sono disponibili in ogni momento senza l'aiuto di batterie o altre forme di accumulo di energia. Le più grandi aziende tecnologiche hanno tutte preso impegni per alimentare le loro attività con energia priva di emissioni entro il 2030, ma quegli impegni sono arrivati prima del boom dell'intelligenza artificiale, che ha richiesto più energia.

"Hanno il desiderio di far crescere tutto questo in modo sostenibile e al momento la risposta migliore è il nucleare", ha affermato Aneesh Prabhu, amministratore delegato di S&P Global Ratings.

Google ha dichiarato di aver accettato di acquistare energia nucleare da piccoli reattori modulari sviluppati da una start-up chiamata Kairos Power, e che si aspettava che il primo di essi fosse operativo entro il 2030. Poi, mercoledì, Amazon ha dichiarato che avrebbe investito nello sviluppo di piccoli reattori modulari da parte di un'altra start-up, X-Energy. L'accordo di Microsoft con Constellation Energy per rilanciare un reattore a Three Mile Island è stato annunciato il mese scorso.

Il signor Prabhu ha affermato che la costruzione di piccoli reattori modulari potrebbe costare circa 1 miliardo di dollari ciascuno e che un giorno potrebbe essere possibile installarli accanto ai centri dati.

Le aziende tecnologiche non sono le sole a sostenere l'energia nucleare. Il presidente Biden ha recentemente firmato una legge approvata da maggioranze bipartisan al Congresso che, secondo i suoi autori, accelererà lo sviluppo di nuovi progetti di energia nucleare.

L'amministrazione Biden considera l'energia nucleare, che attualmente fornisce circa il 20 percento dell'elettricità della nazione, come fondamentale per i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Si tratta di un cambiamento rispetto al passato, quando molti democratici si opponevano a nuove centrali nucleari per motivi di sicurezza, ambientali ed economici.

"Rivitalizzare il settore nucleare americano è fondamentale per immettere più energia priva di emissioni di carbonio nella rete e soddisfare le esigenze della nostra economia in crescita, dall'intelligenza artificiale e dai data center alla produzione e all'assistenza sanitaria", ha affermato in una nota il segretario all'energia, Jennifer M. Granholm.

Con 94 reattori nucleari attivi, gli Stati Uniti gestiscono più unità di qualsiasi altro Paese, ma solo due sono state costruite qui negli ultimi decenni. Entrambe le unità sono state costruite presso la centrale nucleare di Vogtle a Waynesboro, in Georgia, ma hanno superato di decine di miliardi di dollari il budget e sono arrivate con anni di ritardo.

Le due unità facevano parte di un “rinascimento nucleare” ampiamente atteso che si prevedeva avrebbe portato a circa due dozzine di nuovi reattori. Ma quelle ambizioni svanirono in gran parte a causa dei problemi di Vogtle e di un progetto di energia nucleare fallito nella Carolina del Sud.

I dirigenti del settore tecnologico affermano che questa volta sarà diverso, e alcuni hanno puntato le loro fortune personali su questa convinzione. Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha investito più di 1 miliardo di dollari in una start-up chiamata TerraPower , che sta lavorando per sviluppare reattori più piccoli in partnership con la società di servizi di Warren Buffett, PacifiCorp.

L'idea è che i componenti di ogni unità potrebbero essere abbastanza piccoli da essere prodotti in serie su una catena di montaggio, rendendoli più economici. Ogni centrale elettrica potrebbe iniziare con uno o pochi reattori, con altri aggiunti nel tempo.

"La chiave del nucleare è che devi scegliere qualcosa e costruirne una grande quantità per renderla economica", ha affermato Rich Powell, capo della Clean Energy Buyers Association, un gruppo commerciale i cui membri includono grandi aziende tecnologiche.

Ma i critici dell'energia nucleare sono scettici. Sostengono che, sebbene la proposta delle utility e delle aziende tecnologiche possa sembrare allettante, non affronta i problemi di lunga data dell'energia nucleare. Tali problemi includono l'alto costo dei nuovi reattori, i ritardi nella costruzione e la mancanza di un sito di stoccaggio permanente per il combustibile nucleare esaurito.

"Dal 1960, gli Stati Uniti hanno tentato di costruire 250 reattori di potenza", ha affermato Arnie Gundersen, ingegnere capo presso Fairewinds Energy Education, un'organizzazione non-profit che si oppone all'energia nucleare. "Più della metà sono stati annullati prima di generare elettricità. Dei reattori rimanenti, nessuno è mai stato completato nei tempi e nel budget previsti".

Tuttavia, molti dirigenti del settore tecnologico ed energetico affermano che il nucleare è essenziale perché le fonti di energia rinnovabili come l'eolico, il solare e l'idroelettrico non sono sufficientemente affidabili per soddisfare il crescente fabbisogno energetico.

L'uso dell'elettricità è già cresciuto negli ultimi anni, poiché privati e aziende si sono rivolti a veicoli alimentati a batteria, pompe di calore e condizionatori d'aria. Ora i data center del settore tecnologico stanno accelerando questa crescita.

Sebbene i data center rappresentino una piccola percentuale del consumo energetico globale, la loro quota è in crescita e tendono a concentrarsi in determinate regioni, come la Virginia settentrionale, dove possono mettere a dura prova le reti locali.

I data center utilizzano l'elettricità per far funzionare e, cosa più importante, raffreddare i server dei computer. L'energia è così cruciale per i data center che il settore parla delle dimensioni di un edificio non in base alla sua metratura, ma in base alla quantità di megawatt che ha ottenuto dalle utenze.

Ci vogliono circa cinque o dieci kilowatt per alimentare un singolo rack di server in un tipico data center, ma un rack pieno di chip di elaborazione AI avanzati può richiedere ben oltre 100 kilowatt, ha affermato Raul Martynek, amministratore delegato di DataBank, un'azienda di data center, in una recente intervista. "Da una prospettiva infrastrutturale, è un ordine di grandezza più intensivo", ha affermato.

I giganti della tecnologia hanno aumentato la spesa a livelli sbalorditivi, in gran parte per soddisfare la domanda e il potenziale che vedono per l'intelligenza artificiale. Le cinque più grandi aziende tecnologiche, tra cui Alphabet, Microsoft e Amazon, hanno speso complessivamente 59 miliardi di dollari in spese in conto capitale solo nell'ultimo trimestre, il 63% in più rispetto all'anno precedente. E hanno segnalato agli investitori che intendono continuare a spendere.

Quest'anno Amazon ha speso 650 milioni di dollari per acquistare un campus di data center in fase di sviluppo che sarà alimentato direttamente da una centrale nucleare esistente in Pennsylvania. Oltre all'accordo di Three Mile Island, Microsoft ha accettato di acquistare energia da Helion Energy, una start-up dell'area di Seattle che cerca di costruire la prima centrale nucleare a fusione al mondo entro il 2028

