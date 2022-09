8 set 2022 17:23

TE LA DO IO LA "FAMIGLIA TRADIZIONALE" - IN ITALIA, OLTRE 3 MILIONI DI FAMIGLIE SONO COMPOSTE DA UN SOLO GENITORE - NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI SI TRATTA DI MADRI SOLE (2,4 MILIONI): IL MOTIVO PRINCIPALE È IL DIVORZIO, MA CI SONO ALTRE CAUSE COME LE GRAVIDANZE EXTRACONIUGALI O LA MORTE DEL CONIUGE. E POI SEMPRE PIÙ PERSONE STANNO DECIDENDO DI VIVERE DA SOLI: IL 33,2 % DEGLI ITALIANI VIVE SENZA PARTNER...