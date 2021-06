11 giu 2021 20:12

TE LO DO IO LO SCISMA! - FILIPPO DI GIACOMO: “AI TEMPI DI PAPA FRANCESCO UDIRE LA PAROLA ‘SCISMA’ EQUIVALE A VOLGERE RAPIDAMENTE LO SGUARDO ALLA GERMANIA E AGLI STATI UNITI. MA IN ENTRAMBI I CASI È LA DIMINUZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO AD ANIMARE I FURORI IDEOLOGICI DI DESTRA E SINISTRA: LA TASSA PER IL CULTO NON ARRIVA, LE DONAZIONI DIMINUISCONO” - “E CHI POTRÀ MAI PENSARE AD UNO "SCISMA" IN CHIESE DOVE VESCOVI E TEOLOGI SI BARCAMENANO SAPENDO CHE A ROMA UN'AUTORITÀ PIÙ LIBERALE DELLA LORO LI GARANTISCE ECONOMICAMENTE E LI LASCIA SBANDIERARE SENZA PROBLEMI E CONTRACCOLPI OGNI TIPO DI DISSENSO?”